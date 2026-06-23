Cubana de Guanabo tras protesta: «Necesitamos respuestas. Déjense de abuso»

Vecinos de Guanabo, reparto costero del municipio Habana del Este, se plantaron el lunes frente a la sede del Poder Popular para exigir agua potable, electricidad y alimentos, en una manifestación que fue comentada en Facebook por la residente en la zona Sisi Aguilera, que acumuló más de 17,000 visualizaciones.

En un video posterior, Aguilera describe una comunidad al límite: sin comida, sin agua para beber y sometida a apagones interminables. «Ya no se trata solo de las incomodidades, se trata de la supervivencia de miles de familias», afirma.

La denuncia más concreta apunta a la inacción de las autoridades locales ante un problema que, según aclara, sí tiene solución: un motor del sistema de bombeo que lleva tiempo roto y que nadie ha reparado.

«No estamos hablando de la electricidad, porque sabemos que la electricidad es un problema a nivel nacional. Estamos hablando de cosas tan sencillas como un motor que está roto y no acaban de arreglar», señaló la mujer, diferenciando la negligencia local de la crisis eléctrica estructural del país.

El agua que llega a los hogares de Guanabo es salobre e inapta para el consumo humano, una situación que afecta de manera especial a ancianos, niños y enfermos. «Acaban de entender que Guanabo no tiene agua potable, que el agua salobre no se puede consumir, que hay ancianos, que hay niños y que hay enfermos que necesitan de este servicio básico», reclamó.

Aguilera fue directa al señalar a los funcionarios del gobierno local: «Si quienes dirigen el Poder Popular no tienen soluciones o son capaces de desempeñar la responsabilidad que asumieron en su momento, entonces deberían dar un paso al lado, porque hay gestiones que sí se pueden hacer y no la están haciendo».

«El pueblo merece respuesta, respeto y acciones concretas. Ya no podemos esperar más», cerró en su video.

La protesta del lunes no fue la primera señal de alarma en la zona. La semana pasada sus habitantes denunciaban que «sobrevivían entre apagones, escasez de agua y basura», con residentes que llegaron a dormir en carpas en la playa para escapar del calor.

La activista María Elena Mir Marrero declaró a Martí Noticias que Guanabo está en «fase terminal» porque «ya no aguanta más».

Lo ocurrido en dicha localidad costera se inscribe en la mayor ola de protestas populares en Cuba desde el 11 de julio de 2021.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo, la cifra mensual más alta jamás documentada. En junio, las manifestaciones se han extendido por toda La Habana: Centro Habana, San Miguel del Padrón, La Güinera, Santos Suárez, Regla y la Avenida Carlos III, entre otros puntos.

Mientras las calles arden, el régimen ha respondido con despliegues de fuerzas especiales, cortes de internet y detenciones arbitrarias.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó 332 acciones represivas en mayo, incluyendo 55 detenciones y un récord de 1,281 presos políticos.