Senado de EE.UU. aprueba resolución que busca bloquear acción militar contra Irán

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El Senado de Estados Unidos aprobó, por primera vez, una resolución sobre poderes de guerra que busca bloquear la acción militar contra Irán, en una votación de 50-48 que marcó un giro sorpresivo tras nueve intentos fallidos.

La medida, de carácter concurrente, ordena al presidente Donald Trump retirar las fuerzas militares del conflicto con Irán y constituye una reprimenda simbólica pero políticamente contundente del Congreso hacia la administración.

El resultado fue posible en parte por la ausencia de dos senadores republicanos: Mitch McConnell de Kentucky, hospitalizado recientemente por un asunto no revelado, y Dave McCormick de Pensilvania, lo que dejó al Partido Republicano sin mayoría suficiente para bloquear la iniciativa.

Cuatro senadores republicanos disidentes —Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Rand Paul (Kentucky) y Bill Cassidy (Louisiana)— votaron a favor junto a los demócratas, mientras que el senador demócrata John Fetterman de Pensilvania fue el único de su partido en votar en contra.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, fue contundente en su valoración: «Una y otra vez, la gran mayoría de los republicanos del Senado se puso del lado de Trump y su guerra y no del pueblo estadounidense».

Schumer calificó el conflicto como «el error histórico de Trump en Irán», y afirmó que «pasará a los libros de historia como una de las peores incursiones de política exterior que Estados Unidos haya hecho jamás».

La Cámara de Representantes había aprobado su propia versión de la resolución a principios de junio, con una votación de 215-208, con cuatro republicanos uniéndose a todos los demócratas pese a las objeciones del presidente de la Cámara, Mike Johnson.

Trump reaccionó entonces llamando a esos legisladores «BUSCADORES DE PROTAGONISMO» y calificando su voto de «antipatriótico» en Truth Social.

Aunque la resolución concurrente no requiere la firma del presidente y su fuerza de ley es debatida, un asesor demócrata de la Cámara señaló a CNN que considera que la medida sería vinculante, lo que convertiría su alcance en una cuestión legal pendiente de resolución.

El trasfondo del voto es una guerra que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero con ataques contra instalaciones nucleares iraníes, sin autorización previa del Congreso, y cuyo costo total los expertos estiman en cerca de 100.000 millones de dólares.

El conflicto se encuentra en una fase de alto el fuego frágil tras el acuerdo que Trump firmó con Irán en Francia la semana pasada, que abre un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear definitivo.

Ese pacto ha generado tensiones incluso dentro del Partido Republicano, principalmente por el polémico fondo de 300.000 millones de dólares destinado a la reconstrucción de Irán, cifra muy superior a los 1.700 millones que el expresidente Barack Obama devolvió a Teherán en el acuerdo de 2015.

«Creo que el presidente Trump está recibiendo muy malos consejos sobre Irán», declaró el senador republicano por Texas, Ted Cruz, en su programa de audio tras conocerse los términos del pacto.

Paralelamente, el secretario de Defensa Pete Hegseth se presentó este martes ante el Capitolio para solicitar unos 80.000 millones de dólares en fondos suplementarios destinados a reponer municiones y reservas militares, en un momento en que muchos estadounidenses resienten el alza en los precios de la gasolina y el costo de vida.

El senador demócrata Tim Kaine de Virginia, quien ha liderado los esfuerzos de su partido para aprobar estas resoluciones, argumentó que el actual período de relativa estabilidad es el momento preciso para que el Congreso evalúe «cuál debería ser el próximo capítulo» del conflicto, y que no se puede permitir que la guerra se reanude sin participación legislativa.

Trump tiene previsto reunirse esta semana con senadores republicanos en el Capitolio, mientras el vicepresidente JD Vance continúa negociaciones con Irán en el exterior y el secretario de Estado Marco Rubio se encontraba este martes en Abu Dabi para calmar la inquietud de los aliados árabes ante el acuerdo provisional alcanzado con Teherán.