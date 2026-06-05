Trump consigue una victoria clave: Senado aprueba $70 mil millones para endurecer deportaciones y vigilancia fronteriza

Vídeos relacionados:

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes un paquete de financiamiento para la aplicación de leyes migratorias por aproximadamente 70 mil millones de dólares, en una votación de 52 a 47, según informó la agencia AP.

La medida, impulsada por los republicanos mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria —que requiere solo mayoría simple en lugar de los 60 votos habituales—, destina fondos principalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El desglose del financiamiento incluye aproximadamente 38,500 millones de dólares para ICE, más de 26,000 millones para CBP y 5,000 millones a discreción del secretario de Seguridad Nacional.

La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, fue la única republicana en votar en contra del proyecto.

La aprobación llegó tras una maratónica sesión de votaciones de enmiendas celebrada el jueves, en la que los demócratas intentaron sin éxito bloquear o modificar el texto.

El líder de la minoría, Chuck Schumer, presentó una enmienda para devolver el proyecto a comité y eliminar el polémico fondo de 1,800 millones de dólares del Departamento de Justicia conocido como «anti-weaponization», pero fue rechazada por 50 a 49.

Ese fondo, creado a partir de un acuerdo judicial, fue diseñado para compensar a personas que alegaron que el gobierno federal había sido utilizado políticamente en su contra, y se convirtió en el principal punto de fricción durante el debate.

La controversia generó tensiones incluso dentro del Partido Republicano: los senadores Chuck Grassley y Tom Cotton confrontaron al fiscal general interino Todd Blanche en una reunión a puerta cerrada, lo que llegó a retrasar el avance del proyecto durante semanas.

El Departamento de Justicia defendió el fondo argumentando que «ni un centavo» del dinero solicitado en reconciliación iría a ese destino.

Una enmienda del senador republicano Thom Tillis para redirigir ese fondo hacia esfuerzos antifraude del Departamento de Justicia también fue rechazada.

Finalmente, el Senado aprobó el proyecto sin incluir restricción alguna sobre el fondo, enviándolo a la Cámara de Representantes, donde se esperaba acción la semana próxima.

El proceso legislativo tuvo varios pasos previos: el pasado 23 de abril, el Senado aprobó por 50 a 48 una resolución presupuestaria que sentó las bases para este financiamiento, mientras que en mayo el Congreso aprobó por separado el financiamiento general del Departamento de Seguridad Nacional hasta el 30 de septiembre de 2026, pero sin incluir nuevos fondos para ICE ni la Patrulla Fronteriza.

El paquete aprobado este viernes es parte de la agenda migratoria del presidente Donald Trump en su segundo mandato, que ha priorizado el refuerzo masivo de las agencias de aplicación de leyes migratorias como eje central de su política interior.