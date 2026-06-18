"Acabo de firmarlo": Trump sella en Francia un polémico pacto con Irán mientras crecen las dudas sobre sus compromisos nucleares

Donald Trump firmó este miércoles el Memorando de Entendimiento con Irán durante una cena de gala celebrada en el Palacio de Versalles, Francia, poniendo su rúbrica sobre un documento que la Casa Blanca presentó como un hito diplomático tras meses de conflicto armado entre ambas naciones.

El mandatario confirmó personalmente la firma con una declaración escueta: «Está firmado, sí. Lo firmamos en Versalles. Acabo de firmarlo», según recogió NBC News. La Casa Blanca lo anunció de inmediato a través de sus redes sociales.

El acto tuvo lugar durante una cena organizada por el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron, en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Francia entre el 15 y el 17 de junio.

El conflicto que este memorando busca cerrar se inició el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, una ofensiva aérea coordinada entre EE. UU. e Israel contra instalaciones nucleares y militares iraníes en Natanz, Isfahan y Fordow.

Irán respondió con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región, hasta que el 8 de junio declaró el cese de sus operaciones militares. Qatar y Pakistán actuaron como mediadores en las negociaciones.

El documento firmado en Versalles es, según describió el vicepresidente JD Vance, de «apenas página y media» y deliberadamente vago en sus compromisos técnicos. En él, Irán «reitera que nunca producirá armas nucleares», la misma fórmula empleada en el acuerdo nuclear de 2015 impulsado por la administración Obama, pero sin especificar mecanismos de verificación.

Un funcionario de la administración Trump reconoció a CNN que «lo que importa más que el documento en sí son los entendimientos que tenemos entre nosotros», admitiendo que los compromisos reales —incluida la destrucción del material enriquecido bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica— fueron transmitidos por canales reservados y no constan en el texto público.

El acuerdo contempla además un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares financiado por potencias regionales, el levantamiento de sanciones petroleras y la descongelación de activos iraníes condicionada a avances en las negociaciones, así como la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Pese al anuncio triunfal, el acuerdo genera dudas dentro del propio entorno de Trump. El director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth han expresado reservas sobre si Irán cumplirá sus compromisos nucleares.

La inteligencia estadounidense detectó que funcionarios iraníes discutían el acuerdo de manera inconsistente con lo que transmitían a los mediadores.

Israel, que participó en el inicio del conflicto, solicitó ver el texto del acuerdo y fue rechazado por la administración Trump, lo que apunta a una fractura entre aliados.

En el Senado, el líder republicano John Thune dijo que esperaba «obtener más información, más detalles», mientras que el demócrata Chuck Schumer exigió «plena transparencia» y preguntó: «¿Qué hemos ganado realmente con la guerra de Trump?»

Una firma ceremonial formal estaba prevista para el viernes 19 de junio en el complejo de Bürgenstock, en Suiza, con la presencia de Vance, momento en que se publicaría el texto completo del memorando y se abriría una ventana de 60 días de negociaciones técnicas entre delegaciones de ambos países.