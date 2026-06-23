Trágico accidente en La Habana: reportan al menos un fallecido y varios vehículos destrozados

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este martes en la intersección de 5ta Avenida y la calle 42, en Miramar, La Habana, causó la muerte de al menos una persona y daños severos a tres vehículos.

Las imágenes captadas por testigos en el lugar muestran la fuerza del impacto: uno de los automóviles quedó volcado sobre un costado con daños estructurales graves, mientras que otros dos vehículos —entre ellos un BMW negro con el capó aplastado y el parabrisas destruido— sufrieron destrozos en sus partes delanteras.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información oficial sobre las causas del choque ni el número y estado de las víctimas, lo que es habitual en Cuba, donde los reportes ciudadanos en redes sociales suelen ser la única fuente de información inmediata sobre sucesos de actualidad.

En los comentarios a la publicación de CiberCuba, usuarios reportaron la muerte de una persona, hecho que fue confirmado por una familiar de la víctima: «El que falleció era mi tío, él fue el que sufrió todo el impacto».

Se desconoce la condición de salud del resto de los involucrados en el accidente múltiple.

En fotos y videos de la escena del siniestro se observa la presencia de agentes de policía y otros oficiales del Ministerio del Interior con uniforme verde olivo, además de numerosos civiles que se acercaron al lugar.

La zona donde ocurrió el accidente, cerca del centro comercial 5ta y 42, es una de las más transitadas de la capital cubana y ha sido escenario recurrente de choques graves. En abril de 2025, una furgoneta colisionó con un Kia Picanto en Quinta Avenida, y dejó varios lesionados. En agosto de 2024, un motorista perdió la vida en un accidente sobre esa misma avenida, y en septiembre de ese año un auto diplomático y un vehículo militar chocaron en la intersección con la calle 84, dejando a dos personas en estado grave.

Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Vial publicadas en febrero de 2026, durante 2025 se registraron 7,538 accidentes de tránsito en el país, con un saldo de 750 fallecidos y 6,718 lesionados.

La Habana fue identificada como una de las provincias con el comportamiento más desfavorable, junto a Villa Clara y Ciego de Ávila. El factor humano es responsable del 91 % de los siniestros y entre las causas principales figuran el no respetar el derecho de vía, la falta de atención al conducir y el exceso de velocidad, dijeron las autoridades.