Otra noche de oscuridad nacional: Cuba prevé apagones de hasta 2,075 MW y el sistema eléctrico roza el colapso

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Cuba enfrenta este martes otra noche de apagones masivos. La Unión Eléctrica publicó su nota informativa con un pronóstico que anticipa una afectación de 2,075 MW durante el horario pico nocturno, lo que equivale a dejar sin electricidad a hasta el 64% del país de forma simultánea.

A las 06:00 horas de este martes, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de apenas 1,180 MW frente a una demanda de 2,780 MW, con 1,600 MW ya afectados en ese momento. Para el pico de la noche, el organismo estatal estima una disponibilidad de 1,215 MW contra una demanda de 3,250 MW, lo que arroja un déficit de 2,035 MW.

Acorde a la empresa estatal, la única mejora prevista para el horario nocturno es la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con apenas 35 MW, una cifra insignificante frente a la magnitud del colapso.

Las causas del desplome son múltiples. En generación térmica, están en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, con un total de 410 MW fuera de servicio.

A eso se suman varias unidades en mantenimiento en las centrales Ernesto Guevara De La Serna, Antonio Maceo y Diez de Octubre.

El golpe más severo proviene de la escasez de combustible: 106 centrales de generación distribuida permanecen paradas por falta de fuel, representando 890 MW. También están fuera de servicio la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa. El total de megavatios indisponibles por esta causa asciende a 1,203 MW.

El lunes, la máxima afectación alcanzó los 2,037 MW a las 20:30 horas, superando incluso lo que el propio organismo había pronosticado, por una demanda superior a la prevista.

Este escenario se produce apenas un día después de que la CTE Antonio Guiteras regresara al sistema eléctrico nacional, tras su enésima avería del año. La planta matancera acumula al menos 16 salidas del sistema entre enero y mediados de junio de 2026, y su caldera lleva más de 38 años de explotación sin mantenimiento capital desde 2010.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados en el país generaron 4,579 MWh el lunes con una potencia máxima de 631 MW al mediodía, pero esa energía no resuelve el déficit nocturno por la ausencia de sistemas de almacenamiento.

La crisis de junio se inscribe en el peor ciclo energético de la historia reciente cubana. El récord histórico de déficit se registró el 13 y 14 de mayo de 2026, cuando alcanzó entre 2,153 y 2,174 MW y el 70% del país quedó sin electricidad.

Los apagones han desatado cacerolazos y protestas en barrios de La Habana como Carlos III, Regla, Santos Suárez y Marianao, así como en Santiago de Cuba, con al menos 14 personas detenidas desde el 6 de junio.

El viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, reconoció en marzo de 2026 que «se nos ha agotado la posibilidad de producir electricidad con la generación distribuida», una admisión que resume la profundidad del colapso estructural que padece el sistema eléctrico cubano.