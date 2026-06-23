Cubana ante los apagones: «Nos tienen locos. ¿Hasta cuándo?»

Una cubana llamada Susana Ortega grabó durante una noche un video desde la oscuridad de su hogar y lo publicó en Facebook, donde acumuló más de 26,000 reproducciones en pocas horas, convirtiéndose en otro símbolo del agotamiento colectivo ante la crisis eléctrica que destruye la vida cotidiana en Cuba.

El clip, de poco más de un minuto, muestra a Ortega hablando a cámara en medio de la penumbra total, con una voz que mezcla angustia y rabia contenida.

«Buenas madrugadas. Mi pregunta es una: ¿cómo pueden existir personas en estos momentos durmiendo con tranquilidad, mientras aquí hay una Isla completamente apagada, no solo de luz, sino en dignidad, en sentimiento, en alma...?», lanza al inicio.

«Es inaudito lo que está pasando en este país», subraya.

Luego dirige su interpelación hacia los líderes mundiales: «¿Dónde están esos mandatarios justos que dicen que van a arreglar el mundo, que andan buscando la paz? ¿Ustedes creen que esto es paz?».

El video cierra con una frase que resume el hartazgo de millones: «Vivir entre oscuridad, despertarte en oscuridad, pensar con oscuridad, nos tienen locos. ¿Hasta cuándo?». Y remata con un grito: «Libertad para el pueblo de Cuba».

El testimonio de Ortega no es un caso aislado. Cuba atraviesa en junio la peor crisis eléctrica de su historia reciente, con déficits que superan los 2,100 MW en múltiples jornadas, frente a una disponibilidad de apenas 950 a 1,090 MW ante una demanda de más de 3,000 MW.

La Habana registra apagones de más de 24 horas seguidas, y en otras provincias es mucho peor, con zonas con apenas una o dos horas de luz al día y ciclos de abastecimiento de agua de hasta 40 días.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, sufrió su 15.ª avería del año el 15 de junio, disparando el déficit nocturno a 2,085 MW.

El impacto en la salud mental es devastador. Un estudio publicado en mayo en la revista Social Science & Medicine, basado en encuestas a 415 adultos cubanos, reveló que el 55.4 % presenta depresión extremadamente severa, el 66 % ansiedad severa y el 65.8 % estrés extremo.

Mientras tanto, el régimen de Miguel Díaz-Canel no ha presentado un plan creíble de solución.

El gobernante declaró que Cuba «no es un estado fallido», mientras cubanos salían a protestar con cacerolazos en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba entre el 17 y el 19 de junio.

El video de Ortega acumuló 1,371 likes y 155 comentarios en pocas horas, con reacciones que van desde la solidaridad hasta la desesperación. La pregunta con la que cierra su denuncia -«¿Hasta cuándo?»- se ha convertido en la frase más repetida por los cubanos en redes sociales ante una crisis que el régimen lleva meses sin poder -ni querer- resolver.