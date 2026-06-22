Ulises Toirac advierte que el gobierno solo intenta «comprar tiempo con los vecinos del Norte y que aflojen la soga»

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El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó en Facebook una reflexión contundente sobre la crisis que vive Cuba, en la que responsabiliza directamente al régimen por su incapacidad para anticipar y gestionar la debacle energética que castiga a la población en pleno inicio del verano.

«Todos los años hay verano. Y ni eso supieron ver...», arranca el texto, que en pocas líneas construye un diagnóstico demoledor de la crisis energética que sacude el país.

Toirac advierte que los peores meses del calor aún están por llegar y que la situación de la electricidad ya es insoportable. «Aun no finaliza junio y el insoportable ritmo de apagones impone condiciones extremadamente duras para la gente», escribe.

La crítica al régimen es directa y sin concesiones.

El humorista describe a quienes gobiernan como «reyes sin la menor idea de cómo se siente vivir así», rodeados de una corte de seguidores que aplauden medidas «absolutamente capitalistas» mientras las presentan como «conquistas del socialismo».

El blanco más inmediato es la Asamblea Nacional, que acaba de aprobó un paquete de 176 medidas económicas, entre ellas la banca privada, casas de cambio privadas y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles. Toirac pregunta con sarcasmo: «¿Qué coño dan de merienda en esa Asamblea?».

Captura de Facebook / Ulises Toirac

También recuerda que el deterioro de las condiciones de vida es cada día peor, mientras la cúpula solo intenta «comprar tiempo con los vecinos del Norte y que aflojen la soga».

El actor apunta a un aumento de las protestas ciudadanas y aclara que la gente no ha perdido el miedo. «Es que están hasta los cojones de ser ignorados en su miseria, de la burla de ver que las riendas las lleva un guardaespaldas sin otro cargo, que habla a nombre del país», escribe, en alusión directa al Cangrejo».

Y en una crítica a la estructura real del poder en Cuba, señala que «en realidad, las riendas nunca las ha llevado el Gobierno público sino el oculto».

La reflexión llega en un momento de máxima tensión social. La Unión Eléctrica reporta déficits de más de 2,000 MW en el pico nocturno, con cortes de más de 24 horas seguidas en La Habana.

El cacerolazo y la quema de gomas en San Miguel del Padrón, La Güinera y Carlos III del viernes pasado son parte de una ola de protestas que se extienden por La Habana cada día. El Observatorio Cubano de Conflictos cifró en 1,311 manifestaciones solo en mayo.

Ante ese escenario, Toirac lanza una advertencia explícita sobre el riesgo de una nueva explosión social: «Una agudización de las protestas, que lleve a una manifestación del tipo 11J, va a poner a la nomenclatura en la disyuntiva de 'dar la orden' bajo la mirada del gobierno norteamericano que igual tiene presiones para actuar».

El cierre del texto está dirigido a las fuerzas de seguridad del régimen: «Ojo con las decisiones que se toman. Cuidado con las reacciones. Andan con una fosforera en un almacén de explosivos y la temperatura está elevada».

Y su mensaje final es a los policías y represores: «el que está gritando es tu vecino, tu amiga, tu familiar. No es un gusano mercenario vendepatria. Mírale el estómago y los brazos».