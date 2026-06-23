Convirtió su casa en Holguín en una casa de ensueño: El impresionante antes y después que arrasa en TikTok

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok la transformación de su vivienda en Holguín y el resultado dejó a miles de seguidores sin palabras. El video del antes y después de la casa, publicado por Yoa Cancino, acumula ya más de 133,800 reproducciones, 7,466 likes y 575 comentarios.
El contraste entre ambas etapas es llamativo. En las imágenes del «antes» se ve una vivienda humilde con paredes pintadas de azul turquesa, una reja blanca sencilla, plantas en macetas y el suelo de tierra sin pavimentar. El «después» muestra una casa completamente distinta: paredes blancas con revestimiento de piedra decorativa gris, portón y rejas de hierro forjado negro con diseños elaborados, patio pavimentado con adoquines y jardineras escalonadas con plantas ornamentales. El área exterior incluye además una piscina.
La propia creadora confirmó en los comentarios que toda la obra fue realizada en Holguín, respondiendo a varias seguidoras que preguntaban por los albañiles y herreros responsables del trabajo. «La casa es en Holguín y me las hicieron allá. Bendiciones», escribió ante una usuaria que quería saber si las rejas procedían de La Habana.
La sección de comentarios del clip se llenó con felicitaciones y bendiciones.
Las reacciones fueron masivamente positivas. Abundaron los mensajes de admiración y los deseos de hacer algo similar. Una seguidora de Camagüey pidió por privado los contactos de los trabajadores para emprender una remodelación parecida en su ciudad. Otra usuaria escribió simplemente: «Uno de mis mayores deseos», a lo que Yoa respondió: «Que Dios te ayude a cumplirlo, el tiempo de Dios es perfecto, bendiciones».
Esta publicación se suma a una tendencia consolidada entre cubanos de la diáspora que documentan en redes sociales la remodelación de sus viviendas en la isla financiada con remesas desde EE.UU.
El fenómeno cobra especial fuerza en provincias orientales como Holguín, donde la presencia de emigrantes en Estados Unidos es significativa. El 92% de las remesas que recibe Cuba provienen de ese país, y los cubanos en Miami envían en promedio 2,165 dólares anuales a sus familias, recursos que en muchos casos se destinan a mejorar unas viviendas que el Estado lleva décadas sin poder atender: el déficit habitacional en la isla supera las 805,000 viviendas según estimaciones recientes.
Preguntas Frecuentes sobre Remodelaciones de Viviendas en Cuba Financiadas desde el Exterior
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se realizó la transformación de la casa en Holguín compartida en TikTok?
La transformación de la casa en Holguín fue completada por trabajadores locales. La creadora del video, Yoa Cancino, confirmó que tanto los albañiles como los herreros eran de Holguín, respondiendo a preguntas de sus seguidores sobre si las rejas decorativas habían sido traídas desde La Habana.
Publicidad
¿Qué impacto tienen las remesas en la remodelación de viviendas en Cuba?
Las remesas son fundamentales para la remodelación de viviendas en Cuba. El 92% de las remesas que recibe la isla provienen de Estados Unidos, y estas permiten a los cubanos financiar mejoras significativas en sus hogares, algo que sería casi imposible dada la crisis habitacional y la escasez de materiales en el país.
Publicidad
¿Por qué los cubanos en el exterior eligen documentar sus remodelaciones en redes sociales?
Documentar en redes sociales se ha convertido en una tendencia entre los cubanos en el exterior. Muchos lo hacen para compartir el resultado de sus esfuerzos y sacrificios, inspirar a otros emigrados, y mantener un sentido de conexión con su tierra natal. Estos videos a menudo generan admiración, debate y reflejan la realidad de las desigualdades en Cuba.
Publicidad
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al intentar remodelar sus viviendas en Cuba?
Los cubanos enfrentan múltiples desafíos al remodelar sus viviendas. La escasez de materiales de construcción, la inflación y las regulaciones gubernamentales complican las remodelaciones. Muchos dependen de las remesas para superar estas dificultades, y el contexto político añade una capa de incertidumbre sobre la propiedad de inmuebles.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.