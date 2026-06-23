Convirtió su casa en Holguín en una casa de ensueño: El impresionante antes y después que arrasa en TikTok

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok la transformación de su vivienda en Holguín y el resultado dejó a miles de seguidores sin palabras. El video del antes y después de la casa, publicado por Yoa Cancino, acumula ya más de 133,800 reproducciones, 7,466 likes y 575 comentarios.

El contraste entre ambas etapas es llamativo. En las imágenes del «antes» se ve una vivienda humilde con paredes pintadas de azul turquesa, una reja blanca sencilla, plantas en macetas y el suelo de tierra sin pavimentar. El «después» muestra una casa completamente distinta: paredes blancas con revestimiento de piedra decorativa gris, portón y rejas de hierro forjado negro con diseños elaborados, patio pavimentado con adoquines y jardineras escalonadas con plantas ornamentales. El área exterior incluye además una piscina.

La propia creadora confirmó en los comentarios que toda la obra fue realizada en Holguín, respondiendo a varias seguidoras que preguntaban por los albañiles y herreros responsables del trabajo. «La casa es en Holguín y me las hicieron allá. Bendiciones», escribió ante una usuaria que quería saber si las rejas procedían de La Habana.

La sección de comentarios del clip se llenó con felicitaciones y bendiciones.

Las reacciones fueron masivamente positivas. Abundaron los mensajes de admiración y los deseos de hacer algo similar. Una seguidora de Camagüey pidió por privado los contactos de los trabajadores para emprender una remodelación parecida en su ciudad. Otra usuaria escribió simplemente: «Uno de mis mayores deseos», a lo que Yoa respondió: «Que Dios te ayude a cumplirlo, el tiempo de Dios es perfecto, bendiciones».

Esta publicación se suma a una tendencia consolidada entre cubanos de la diáspora que documentan en redes sociales la remodelación de sus viviendas en la isla financiada con remesas desde EE.UU.

El fenómeno cobra especial fuerza en provincias orientales como Holguín, donde la presencia de emigrantes en Estados Unidos es significativa. El 92% de las remesas que recibe Cuba provienen de ese país, y los cubanos en Miami envían en promedio 2,165 dólares anuales a sus familias, recursos que en muchos casos se destinan a mejorar unas viviendas que el Estado lleva décadas sin poder atender: el déficit habitacional en la isla supera las 805,000 viviendas según estimaciones recientes.