¿Nueva estrella de la música? Andrea Bocelli reacciona al video de la hija de Cristiano y Georgina cantando

Alana Martina, la hija de ocho años de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, se convirtió en una de las protagonistas de las redes sociales después de que su madre compartiera un video en Instagram donde la pequeña interpreta «Vivo por ella», el clásico de Andrea Bocelli y Marta Sánchez.

En la grabación, Alana aparece cantando junto a Olaya Alcázar, su profesora de técnica vocal, y sorprende por la seguridad, afinación y soltura con la que interpreta la canción, unas cualidades que muchos seguidores destacaron de inmediato teniendo en cuenta su corta edad.

Georgina acompañó el video con un mensaje breve pero lleno de orgullo: «Mi pequeña gran estrella».

La publicación no tardó en hacerse viral y acumuló millones de reproducciones y cientos de miles de reacciones en pocas horas. Los comentarios se llenaron de elogios para la hija de Cristiano y Georgina, con muchos usuarios destacando su talento natural para la música.

Entre quienes reaccionaron estuvieron varias celebridades. Antonela Roccuzzo dejó emojis de corazón, mientras que artistas y figuras del entretenimiento también se sumaron a los mensajes de admiración. Su tía, Ivana Rodríguez, fue una de las más emocionadas y comentó: «Mi niña. Cada día canta mejor».

Pero uno de los gestos que más llamó la atención fue el de Andrea Bocelli. El tenor italiano compartió el video de Alana en sus redes sociales, un reconocimiento muy especial para cualquier cantante y más aún para una niña de apenas ocho años que está dando sus primeros pasos en la música.

Al final de la grabación también se escucha una voz celebrando emocionada la actuación de la pequeña: «¡Lo ha hecho perfecta! ¡Vamos! ¡Lo ha hecho súper bien, Alan!», reflejando el orgullo y la alegría de quienes la acompañaban.

No es la primera vez que Alana sorprende con sus habilidades musicales. A principios de año ya había llamado la atención interpretando «My Heart Will Go On», de Céline Dion, en un video grabado en casa, donde también demostró un notable dominio del inglés.

Meses después, Georgina compartió otra grabación en la que Alana y su hermana Eva María interpretaban «Hallelujah». En aquella ocasión, Eva tocaba el piano mientras Alana ponía la voz, un momento que enterneció a los seguidores de la familia.

Además del canto, la pequeña también estudia violín, lo que demuestra el interés que ha desarrollado por la música desde muy temprana edad y la formación artística que está recibiendo.

Todo esto ocurre mientras Cristiano Ronaldo continúa concentrado en el Mundial de 2026 con la selección portuguesa y la familia disfruta de un momento especialmente feliz tras celebrar recientemente el cumpleaños número 16 de Cristiano Jr.

Con apenas ocho años, Alana ya ha demostrado que el talento artístico también forma parte de la familia y que, si decide seguir por este camino, podría tener un futuro prometedor sobre los escenarios.