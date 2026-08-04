Georgina Rodríguez rompe el silencio sobre las críticas a su físico: «Amo mis curvas»

Georgina Rodríguez salió este martes a responder con contundencia y emoción a los comentarios que circularon en redes sociales sobre su cuerpo, después de que unos paparazzi la fotografiaran en bikini durante sus vacaciones en Mallorca. Lo hizo a través de un extenso post en su cuenta de Instagram que en pocas horas superó los cientos de miles de likes.

Las imágenes, tomadas a bordo de un yate frente a las costas mallorquinas, desataron el ya conocido ritual de verano: una parte de las redes criticando su figura, otra defendiéndola. Georgina decidió no quedarse callada.

«Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia», escribió, antes de lanzar las preguntas que muchas mujeres se hacen sin atreverse a decirlas en voz alta: «¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?»

En el post, la modelo y empresaria reveló una conversación íntima con Cristiano Ronaldo que arranca con una confesión vulnerable: «Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen».

La respuesta de Cristiano, que ella transcribió tal cual, no tiene desperdicio: «Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien».

Georgina aprovechó para desmontar uno de los mitos más extendidos sobre las mujeres que cuidan su cuerpo: que lo hacen por presión estética. «Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí», dejó claro.

Pero quizás el párrafo más poderoso del post es el que escribe pensando en sus hijas. Madre de seis hijos —tres de ellos niñas—, Georgina señaló que lo que más le importa enseñarles es «que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos».

Y lo que arrancó como una respuesta a los haters terminó convirtiéndose en una declaración de principios: «Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones».

No es la primera vez que Georgina enfrenta este tipo de escrutinio. El 31 de julio ya había publicado un posado en bikini que generó gran repercusión, y apenas días antes había lanzado otro mensaje en la misma línea: «Tu cuerpo nunca ha sido el problema. Sé amable con él». El patrón se repite desde 2022, cuando fue fotografiada en circunstancias similares y recibió críticas parecidas.

Lo que cambia este martes es la profundidad de su respuesta. Georgina no se limitó a defenderse: cuestionó el sistema entero que hace que una mujer —cualquier mujer— sienta que debe justificar cómo luce su cuerpo ante desconocidos.

«Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo», escribió al inicio del post, marcando desde la primera línea el tono de todo lo que vendría después.