¿Se casan Cristiano Ronaldo y Georgina este sábado? Esto es lo que realmente se sabe

Una supuesta invitación de boda que circuló en redes sociales desató la ilusión de millones de seguidores: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarían el sábado 1 de agosto en la Quinta da Regaleira, el emblemático palacio del siglo XIX en Sintra, Portugal. La noticia, difundida por el programa portugués V+Fama, se viralizó en cuestión de horas y fue recogida por decenas de medios internacionales. Pero la ilusión duró poco: el entorno de la pareja lo desmintió de forma tajante.

El documento que encendió la mecha incluía un mensaje que rezaba: «Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio». La supuesta invitación fijaba la ceremonia para las cinco de la tarde del sábado, con código de vestimenta en color negro, lo que hizo soñar a más de uno con verlos llegar al altar vestidos de blanco.

Sin embargo, el periodista Iván García, amigo íntimo de Georgina, fue contundente: «La invitación de boda que ha hecho pública el programa V+Fama es falsa, no habrá boda este sábado». Varias revistas españolas también consultaron a una fuente muy cercana a la pareja, que negó cualquier enlace previsto para ese fin de semana.

La revista ¡HOLA! fue un paso más allá y verificó la agenda de la Quinta da Regaleira: el recinto estará abierto al público el 1 de agosto con visitas turísticas normales y, por la noche, albergará el espectáculo A Todas As Mulheres de la artista Silvana Peres. Difícilmente compatible con la boda del año.

El propio periodista Adriano Silva Martins, de V+Fama, había puesto en duda la autenticidad de la invitación desde el principio y contactó con el palacio, que respondió con un escueto «No haremos comentarios al respecto». Esa ambigüedad fue suficiente para que los rumores se dispararan.

El rumor tenía cierta lógica. Cristiano había declarado públicamente en noviembre de 2025 que la boda se celebraría una vez terminado el Mundial 2026, torneo del que Portugal fue eliminado por España en octavos de final. Con el calendario despejado, los fans dieron por hecho que el momento había llegado.

La pareja lleva una relación de aproximadamente diez años y anunció su compromiso el 11 de agosto de 2025, cuando Georgina publicó en Instagram una foto del anillo con el mensaje «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas». El diamante que luce en el dedo está valorado por expertos en al menos cinco millones de dólares.

Sobre cómo será la celebración, tanto Cristiano como Georgina han dado algunas pistas. Él confesó que «Gio no es una persona a la que le gusten las fiestas grandes» y que pensaba respetar ese deseo. Ella, por su parte, declaró en ELLE que no quieren una boda multitudinaria, sino algo íntimo. Antes del rumor de Sintra, el medio portugués Jornal da Madeira había apuntado a la catedral de Funchal, en Madeira, como posible sede del enlace.

Por ahora, la pareja disfruta de unas merecidas vacaciones en Portugal junto a sus cinco hijos, entre playas, piscinas y partidas de golf. En pocas semanas, Cristiano deberá reincorporarse al Al Nassr de Arabia Saudita, con quien tiene contrato hasta 2027, lo que hace poco probable que la boda sea inminente. La fecha exacta sigue siendo el secreto mejor guardado de la pareja.

¿Tienes ganas de ver cómo será la boda de Cristiano con Georgina?