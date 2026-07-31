Georgina Rodríguez enciende las redes con su posado en bikini durante sus vacaciones con Cristiano

Georgina Rodríguez encendió las redes con un álbum de varias fotografías que la muestran espectacular en bikini negro durante sus vacaciones familiares en Mallorca, junto a Cristiano Ronaldo y su hijo mayor, Cristiano Jr.

El post en Instagram de Georgina llegó acompañado de un enigmático pie de foto: «Shinrin-yoku », término japonés que hace referencia a la práctica de sumergirse conscientemente en la naturaleza, un «baño de bosque» que la modelo parece aplicar de forma muy particular a las aguas turquesas del Mediterráneo.

En las imágenes, la prometida de CR7 luce un bikini negro de top triangular y braga de talle alto, gorra beige de Polo Ralph Lauren, gafas de sol oscuras y un collar con cruz de diamantes que no pasa desapercibido. La vemos posando en la proa de una lancha motora con acantilados rocosos de fondo, tomando el sol en una cala de guijarros prácticamente desierta y haciéndose una selfie a bordo de su yate de lujo.

En una de las instantáneas aparece también Cristiano junto a un sonriente Cristiano Jr. en la misma playa rocosa mediterránea.

La pareja llegó a Mallorca hace unos días y ha sido vista navegando frente a la costa de Andratx, en el suroeste de la isla, a bordo del yate CG Mare en aguas de Mallorca, un Azimut Grande 27 Metri de casi 27 metros de eslora.

El post superó 1,2 millones de likes y casi cinco mil comentarios en pocas horas, confirmando que Georgina sigue siendo una de las influencers más poderosas del planeta con sus más de 60 millones de seguidores.

El timing del álbum no es casual: llega un día después de que el programa V+Fama difundiera una supuesta invitación de boda entre Cristiano y Georgina para este sábado en la Quinta da Regaleira, en Sintra (Portugal). Los rumores fueron desmentidos por el entorno de la pareja, incluido Iván García, amigo cercano de la modelo. Sin boda a la vista, al menos de momento, la pareja parece tener claro que el mejor plan es el sol, el mar y Mallorca.

No es la primera vez que eligen la isla balear para su escapada estival: el verano pasado también recalaron en Mallorca a bordo de un yate valorado en unos seis millones de euros. Y antes de aterrizar en la isla, Georgina ya había dejado sin palabras a sus seguidores con sus looks en Miami durante el Mundial 2026, donde apoyó a Cristiano con un bikini negro de hilo y el pie de foto «Miami bxxch».

El compromiso entre ambos sigue en pie desde el 11 de agosto de 2025, cuando Georgina publicó «Sí, quiero» junto a la foto de su anillo de compromiso. La fecha de la boda, por ahora, sigue siendo el mayor misterio del verano.