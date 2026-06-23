Cuba y Venezuela, sobre Puerto Rico: hipocresía en grado extremo

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Que el régimen cubano haya presentado ante el Comité de Descolonización de la ONU una resolución sobre la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, y que Venezuela se haya sumado como coauspiciador, constituye una inmensa contradicción ética. La autodeterminación puertorriqueña es un derecho legítimo; pero ningún gobierno que impide a su propio pueblo decidir libremente tiene autoridad moral para erigirse en su defensor.

Puerto Rico, al menos, ha podido debatir y votar repetidamente. En 1967, el Estado Libre Asociado obtuvo 60,4%, la estadidad 39% y la independencia 0,6%. En 1993: ELA 48,6%, estadidad 46,3% e independencia 4,4%. En 1998, una papeleta controvertida dio 50,3% a “ninguna de las anteriores”, 46,5% a la estadidad, 2,5% a la independencia y 0,3% a la libre asociación. En 2012, 54% rechazó mantener el estatus territorial; en la segunda pregunta, la estadidad recibió 61,2%, la libre asociación 33,3% y la independencia 5,5%, aunque hubo numerosos votos en blanco.

En 2017 la estadidad alcanzó 97,1%, frente a 1,5% de libre asociación/independencia y 1,4% del estatus actual, con una participación de solo 23,2%. En 2020, el “sí” a la estadidad obtuvo 52,52% y el “no” 47,48%. Y en 2024, el resultado oficial fue: estadidad 58,61%, soberanía en libre asociación 29,57% e independencia 11,82%.

Las encuestas muestran un debate vivo, no una verdad que Cuba o Venezuela puedan decretar. La última medición amplia que incluyó el estatus actual, en octubre de 2024, registró 38% por la estadidad, 34% por mantener el estatus actual, 12% por libre asociación y 8% por independencia. No hay una encuesta isleña posterior, comparable y pública, que mida simultáneamente las tres fórmulas.

Cuba, Venezuela y Nicaragua deberían dejar de usar a Puerto Rico como tribuna propagandística. Deben primero respetar íntegramente los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la separación de poderes, justicia independiente, el pluralismo político y elecciones auténticas.

El artículo 21 es inequívoco: la voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad gubernamental. Que convoquen urgentemente elecciones libres y limpias para que cubanos, venezolanos y nicaragüenses decidan su presente y su futuro. Solo entonces podrán hablar de autodeterminación de otros si producir indignación.

Habría que preguntarle a los comunistas de la Mayor de las Antillas, cuáles serían los resultados, si al pueblo cubano se le presenta una boleta con las siguientes opciones:

* Independencia con Democracia multipartidista.

* Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

* Anexión a Estados Unidos

* Continuar con la dictadura comunista.

De algo estoy muy seguro, la última opción sería la menos votada.