Cuba y Venezuela, sobre Puerto Rico: hipocresía en grado extremo

Que el régimen cubano haya presentado ante el Comité de Descolonización de la ONU una resolución sobre la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, y que Venezuela se haya sumado como coauspiciador, constituye una inmensa contradicción ética

Martes, 23 Junio, 2026 - 15:03

Recibir más noticias de CiberCuba en Google
Calle Galiano, en La Habana. © CiberCuba
Calle Galiano, en La Habana. Foto © CiberCuba

Vídeos relacionados:

Que el régimen cubano haya presentado ante el Comité de Descolonización de la ONU una resolución sobre la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, y que Venezuela se haya sumado como coauspiciador, constituye una inmensa contradicción ética. La autodeterminación puertorriqueña es un derecho legítimo; pero ningún gobierno que impide a su propio pueblo decidir libremente tiene autoridad moral para erigirse en su defensor.

Puerto Rico, al menos, ha podido debatir y votar repetidamente. En 1967, el Estado Libre Asociado obtuvo 60,4%, la estadidad 39% y la independencia 0,6%. En 1993: ELA 48,6%, estadidad 46,3% e independencia 4,4%. En 1998, una papeleta controvertida dio 50,3% a “ninguna de las anteriores”, 46,5% a la estadidad, 2,5% a la independencia y 0,3% a la libre asociación. En 2012, 54% rechazó mantener el estatus territorial; en la segunda pregunta, la estadidad recibió 61,2%, la libre asociación 33,3% y la independencia 5,5%, aunque hubo numerosos votos en blanco.

En 2017 la estadidad alcanzó 97,1%, frente a 1,5% de libre asociación/independencia y 1,4% del estatus actual, con una participación de solo 23,2%. En 2020, el “sí” a la estadidad obtuvo 52,52% y el “no” 47,48%. Y en 2024, el resultado oficial fue: estadidad 58,61%, soberanía en libre asociación 29,57% e independencia 11,82%.

Las encuestas muestran un debate vivo, no una verdad que Cuba o Venezuela puedan decretar. La última medición amplia que incluyó el estatus actual, en octubre de 2024, registró 38% por la estadidad, 34% por mantener el estatus actual, 12% por libre asociación y 8% por independencia. No hay una encuesta isleña posterior, comparable y pública, que mida simultáneamente las tres fórmulas.

Cuba, Venezuela y Nicaragua deberían dejar de usar a Puerto Rico como tribuna propagandística. Deben primero respetar íntegramente los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la separación de poderes, justicia independiente, el pluralismo político y elecciones auténticas.

El artículo 21 es inequívoco: la voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad gubernamental. Que convoquen urgentemente elecciones libres y limpias para que cubanos, venezolanos y nicaragüenses decidan su presente y su futuro. Solo entonces podrán hablar de autodeterminación de otros si producir indignación.

Habría que preguntarle a los comunistas de la Mayor de las Antillas, cuáles serían los resultados, si al pueblo cubano se le presenta una boleta con las siguientes opciones:
* Independencia con Democracia multipartidista.
* Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
* Anexión a Estados Unidos
* Continuar con la dictadura comunista.

De algo estoy muy seguro, la última opción sería la menos votada.

COMENTAR

Archivado en:

Puerto Rico
Dictadura
Nicaragua
Venezuela
Transición en Cuba
Transición en Venezuela
Noticias de Cuba
Internacionales
Noticias de Miami
Estados Unidos
Noticias en 2026
Noticias en Junio del 2026
Noticias del Martes, 23 de Junio del 2026

Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.

José Daniel Ferrer García

José Daniel Ferrer García (Palma Soriano, 1970). Presidente del Consejo para la Transición Democrática. Líder de UNPACU.

Recibir más noticias de CiberCuba en Google

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

José Daniel Ferrer García

José Daniel Ferrer García (Palma Soriano, 1970). Presidente del Consejo para la Transición Democrática. Líder de UNPACU.

Sigue leyendo

Sigue bajando para leer más noticias.

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada