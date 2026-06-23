Lo más triste que nadie cuenta: la hora de la despedida de los tuyos en Cuba

Una cubana camagüeyana radicada en el exterior publicó el sábado en TikTok un video de menos de un minuto que resume con una crudeza desgarradora lo que significa despedirse de la familia en Cuba y no saber cuándo se volverá a verla.

Naila Verdecia, identificada en redes con el usuario @nailacubana, abre el clip con una frase que muchos en la diáspora reconocen como propia: «No ha sido fácil para los cubanos en el exilio. No ha sido fácil».

El video muestra primero la escena del aeropuerto: los protagonistas del lado de adentro, la familia mirando desde afuera, separados por un cristal y por kilómetros de distancia que se acumulan con los años. Luego vienen los momentos felices que quedaron atrás: imágenes de días compartidos en Cuba, en familia, que hacen aún más doloroso el contraste con la despedida.

En su narración, Naila apela directamente a Dios: «Puede pasar cualquier cosa linda en el mundo, pero Dios se tiene que acordar de los cubanos, de los hijos que todos los días quieren ver a su madre, de las madres que todos los días quieren ver a sus hijos, de los abuelos que se han muerto esperando a sus nietos, de los nietos que no han podido ir porque se han muerto sus hijos. Eso es un abuso».

Esa frase condensa una tragedia que se repite en miles de familias cubanas fracturadas por la emigración.

El dolor que expresa Naila no es individual: es el retrato de una crisis migratoria que lleva décadas acumulándose. Más de 2.5 millones de cubanos residen fuera de la isla, y solo en 2024 emigraron más de 250,000 personas según cifras oficiales, aunque estimaciones independientes elevan esa cifra a 545,000.

Paradójicamente, quienes se fueron regresan cada vez menos a visitar a los suyos. En 2025, solo 228,091 cubanos residentes en el exterior visitaron la isla, una caída del 22.6% respecto al año anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. En enero de 2026, ese desplome se profundizó un 40.2% adicional.

Los altos costos de los pasajes —que pueden superar los 1,000 dólares— y la situación económica del país hacen que muchos emigrados simplemente no puedan regresar, aunque quieran.

El resultado es una tragedia silenciosa y cotidiana que TikTok ha convertido en espacio de duelo colectivo: videos de despedidas y reencuentros se viralizan constantemente entre la diáspora, generando oleadas de empatía entre quienes reconocen en esas imágenes su propia historia.

En abril, una madre cubana residente en Estados Unidos publicó otro video viral despidiéndose de su hijo en la estación de autobuses de La Habana con una frase que también recorrió las redes: «Me siento la peor madre del mundo porque me toca volver a dejarlo».

Abuelos que mueren sin ver a sus nietos, niños que crecen sin conocer a sus abuelos, madres que cargan con una culpa que no les pertenece: esa es la herida que lleva más de seis décadas abriendo la dictadura cubana con sus políticas de represión y empobrecimiento, y que ningún aeropuerto del mundo ha logrado cicatrizar.

El video de Naila Verdecia acumuló más de 6,600 vistas y 334 reacciones en pocas horas, con decenas de comentarios de cubanos que escribieron una sola cosa: que también ellos lo habían vivido.