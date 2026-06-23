Esto es lo que queda del campismo popular Puerto Escondido en Cuba: "¡Qué tristeza!"

Un video publicado en Facebook muestra el estado de ruina del campismo Puerto Escondido, ubicado en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, en el kilómetro 80 de la Vía Blanca, al noreste de La Habana. Las imágenes, grabadas por el creador cubano conocido como «El creador cubano», revelan cabañas destruidas, una piscina abandonada y una pista de baile en total deterioro.

«Tristeza, añoranza, recuerdos, recuerdos de algo que ya no existe. Esas memorias tan lindas que marcaron la infancia», dice el autor del video mientras recorre los restos del lugar. Al mostrar la piscina, agrega con ironía: «Está lindo por suelo para bañarse».

El campismo Puerto Escondido fue inaugurado el 6 de julio de 1983 como la primera instalación del Complejo del Litoral Norte de Mayabeque, dentro del programa Campismo Popular creado en 1981. Contaba con cabañas rústicas de madera y techo de guano, piscina, pista de baile y áreas recreativas, y durante las décadas de los ochenta y noventa fue uno de los destinos de esparcimiento más populares para familias y jóvenes habaneros.

«Aquí tenemos la pista de baile de las fiestas que hacíamos aquí por la noche en el camping Puerto Escondido. Es triste, me parte el alma esto, papito. Mira eso. Y esto es lo que queda», lamenta el autor frente a los escombros.

El deterioro de Puerto Escondido no es un caso aislado. El abandono de las instalaciones de Campismo Popular se extiende por toda la isla: la propia prensa oficialista describió en marzo de 2024 estas instalaciones como «un cuadro triste de años gloriosos reducidos a suciedad, decadencia y desperdicio».

El campismo San Pedro, en Artemisa, pasó de 310 cabañas en 2023 a solo 242 en 2025, con infraestructura descrita como suelos agrietados, baños en pésimas condiciones y áreas recreativas completamente destruidas. El campismo Río Jobabo fue catalogado como un «precario santuario sin agua, sin luminaria, sin campistas, sin vida».

A esta crisis acumulada de falta de inversión y mantenimiento se sumaron el vandalismo, la ocupación ilegal de instalaciones vacías y los daños provocados por el huracán Rafael en 2024, que agravaron aún más el deterioro de estos espacios en todo el país.

El video de Puerto Escondido se convirtió en un fenómeno de resonancia emocional entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla, acumulando más de 372,000 vistas y cerca de 1,600 comentarios. La descripción que el autor dejó en la publicación resume el sentimiento de miles: «Mi Cuba se quedó en el pasado, es solo un recuerdo de lo que un día conocíamos, de lo que vivimos, los recuerdos más bellos de mi infancia solo quedan en la memoria. Devuélvanme a mi Cuba».