Trenes Nacionales promete más opciones de viaje para el verano pese a las restricciones

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Jorge Oliva Yero, director de Trenes Nacionales de Pasajeros, anunció este martes que la empresa pondrá en marcha trenes especiales durante la temporada estival para ampliar, de forma limitada, las opciones de viaje de la población en medio de una crisis ferroviaria sin precedentes.

El anuncio llega cuando los trenes regulares operan con una frecuencia de apenas una salida cada 16 días por destino, consecuencia directa de la escasez de combustible que paraliza el sistema.

Oliva Yero atribuyó la situación al llamado «cerco energético» y sus efectos sobre los servicios ferroviarios.

Según el director, los trenes extraordinarios están concebidos para atender necesidades de organismos estatales, pero beneficiarán también a la población general.

Los tres grupos prioritarios son: profesores y estudiantes de provincias orientales que laboran o estudian en La Habana, con desplazamientos previstos a finales de junio y principios de julio, y retorno a finales de agosto y principios de septiembre; trabajadores de la construcción procedentes de territorios entre Matanzas y Guantánamo que serán trasladados a sus provincias de origen; y pacientes junto a familiares de enfermos hospitalizados que requieran movilizarse.

Oliva Yero precisó que, aunque estos servicios responden a demandas institucionales, los trenes regresan con cerca del 80% de su capacidad ocupada por pasajeros de la población general, lo que «permitirá ampliar ligeramente las ofertas de viaje en el verano».

El contexto en que se produce este anuncio es de colapso ferroviario.

Desde el 18 de junio, el Ministerio del Transporte implantó un nuevo sistema que elimina la venta libre de pasajes y transfiere el control de plazas a comisiones provinciales, las cuales deciden quién puede viajar según criterios de prioridad: turnos médicos, altas hospitalarias, fallecimiento de un familiar o retorno al lugar de origen.

El sistema opera en modo de emergencia desde febrero de 2026, con solo el 63% de los coches planificados disponibles y déficit crítico de locomotoras y repuestos. En mayo, un viaje de Holguín a La Habana tomó 27 horas debido al deterioro de la infraestructura.

A los problemas técnicos se suman los accidentes recientes. El 3 de junio, el tren número 13, en ruta de Santiago de Cuba a La Habana, se descarriló en Omaja, Las Tunas, con unas 900 personas a bordo, sin heridos reportados. Tres días después, otro tren de pasajeros quedó varado en plena vía.

La caída del sistema ferroviario cubano es estructural: el número de pasajeros transportados se desplomó de 33 millones en 1992 a 7,8 millones en 2016, y el deterioro no se ha detenido.

Trenes Nacionales informó que publicará en comunicaciones posteriores los itinerarios concretos de los servicios especiales «para que la población pueda gestionar la reservación de su boleto, de acuerdo a las capacidades disponibles».