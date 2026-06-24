«Dado está en el mar»: madre cubana honra a su hijo fallecido con su «último buceo»

“Para mí Dado no está muerto, fue a hacer su último buceo”: conmovedora historia de una madre cubana

Hay despedidas que no caben en palabras, gestos que solo el amor más profundo es capaz de concebir.

Cuando Aniurmat Padilla Domínguez perdió a su hijo menor hace apenas dos meses, encontró una manera de honrarlo que conmueve a quienes la conocen: lo llevó al mar, su lugar en el mundo, para que hiciera su «último buceo».

Un emotivo audiovisual publicado en Facebook recoge su historia y ha tocado el corazón de miles de personas.

Eduardo, apodado cariñosamente «Dado», tenía 18 años cuando falleció. Era estudiante de biología, voluntario del Acuario Nacional de Cuba y un joven apasionado por el mar, la espeleología y el rapel.

Las imágenes del video muestran una urna depositada en el lecho marino, rodeada de flores y una pequeña lápida, en una ceremonia íntima que su madre describe con una serenidad que parte el alma.

«Para mí Dado no está muerto, Dado lo que fue a hacer su último buceo», dice Aniurmat frente a la cámara, con el sombrero de su hijo puesto.

Ese sombrero tiene su propia historia. Una semana antes de morir, el médico le avisó a Dado que tendría que raparse.

El joven, como hacen los jóvenes, salió a comprarlo de inmediato. No alcanzó a usarlo.

Aniurmat lo lleva puesto ahora, todos los días, como si con ese gesto pudiera mantenerlo cerca.

«Este sombrerito una semana antes él me lo dio: 'Chama, la semana que viene te voy a rapar, vete comprando el sombrero'. Y él, sabes cómo son los jóvenes, lo compró, no lo pudo usar, no lo pudo ver, pero yo me lo pongo», relató.

Pero el homenaje de Aniurmat a su hijo no se detiene ahí. Dado soñaba con que el Festival Pa'Cuba llegara algún día al Acuario Nacional, institución donde su madre lleva casi treinta años trabajando y donde él mismo era voluntario.

Ese sueño se cumplió en la quinta edición del festival, celebrada este verano, pero él ya no pudo verlo.

Fue la propia Aniurmat quien lo hizo posible: contactó personalmente al comité organizador del Grupo Palco, gestionó la alianza y logró que el evento se celebrara por primera vez en el Acuario, rompiendo con la tradición de realizarse en Pabexpo o el Pabellón Cuba.

«Localicé a las personas, a los del comité organizador, y nada, estrechamos alianza entre el Grupo Palco, el Acuario, ellos vinieron, nos visitaron, y es una posibilidad que tuvimos como acuario en esto que estamos mirando hoy», explicó.

El Acuario Nacional atraviesa desde hace años una crisis profunda de deterioro, con su plantilla reducida de 299 a solo 65 trabajadores, salarios mínimos, escasez de insumos básicos y más de un año sin ofrecer funciones con delfines.

La alianza con el Grupo Palco ha permitido impermeabilizar techos, rescatar sanitarios y reactivar cafeterías, en lo que Aniurmat llama una «revolución bendecida».

Ella misma llegó a ese lugar con veinte años, en 1997, tras estudiar construcción civil, y nunca se fue. Ha visto al Acuario palidecer y renacer, y hoy lo vive como un homenaje doble: al espacio que construyó con sus propias manos y al hijo que quería trabajar allí.

«Él quería trabajar en el acuario y como le gustaba el Pa'Cuba, yo dije: 'Él va a estar aquí', y aquí está», concluyó Aniurmat.

«Dado está en el mar. Lo llevamos a bucear», sentenció.