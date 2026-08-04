"Esta es la peor tortura": Madre cubana denuncia el drama de criar a su bebé entre apagones, basura y mosquitos

Una madre cubana identificada como Arais Barbara publicó este martes en Facebook una denuncia desgarradora sobre las condiciones en que cría a su bebé en Cuba, acompañada de una imagen que muestra al niño con decenas de picadas de mosquitos en la espalda y el torso.

«Esta es la peor tortura de vivir aquí, en Cuba: sin corriente, con todas las calles llenas de basura y un montón de mosquitos por la "cochiná" que hay, y el calor tan insoportable que hace. Hasta cuándo, Dios mío. No respetan a los niños, a los ancianos, a los enfermos... a nadie. Pero eso no es lo más triste; lo más triste es que se enfermen y, cuando llegues al hospital, tengas que llevar el medicamento o regresar a tu casa porque no hay nada.», escribió Arais Barbara en su perfil de Facebook.

El testimonio llega un día después del sexto apagón nacional que sufrió Cuba en lo que va de 2026, registrado el lunes, según informó Infobae sobre la crisis eléctrica acumulada.

Publicación en Facebook

Los cortes eléctricos diarios en La Habana han alcanzado entre 15 y 30 horas en 2026, mientras que en el interior del país llegan a superar las 48 horas consecutivas sin suministro.

La falta de electricidad impide el uso de ventiladores, aires acondicionados y mosquiteros eléctricos, dejando a bebés y niños pequeños expuestos al calor extremo y a los insectos en pleno verano caribeño.

A ese escenario se suma el colapso del servicio de recogida de basura: en La Habana solo operan 44 de 106 camiones recolectores —apenas el 41,5% de la flota—, lo que ha generado montañas de desechos de más de un metro de alto en barrios de la capital, criaderos ideales para el mosquito Aedes aegypti.

Esa combinación letal de apagones, calor, basura y mosquitos ha disparado los casos de dengue y chikungunya en toda la isla.

Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 casos combinados de ambas enfermedades y 65 fallecidos oficiales, entre ellos 29 menores de edad.

A inicios de 2026, el brote seguía activo en las 14 provincias del país, con más de 2,800 casos en 134 municipios.

La Organización Panamericana de la Salud alertó en febrero de 2026 que los menores de un año —especialmente los menores de tres meses— constituyen el grupo de mayor riesgo de complicaciones graves y muerte por chikungunya.

El caso de Arais Barbara no es el primero que circula en redes sociales este año. El 1 de junio, otra madre cubana mostró el cuerpo de su hijo cubierto de picaduras de mosquitos, vinculándolo a cortes de más de 20 horas diarias en La Habana.

El lunes, una imagen de un bebé empapado en sudor durante un apagón también conmocionó a los usuarios de redes sociales.

Y ese mismo día, cubanos reaccionaron en redes a la enésima desconexión del sistema eléctrico, denunciando el impacto específico sobre los niños.

La madre denuncia además que cuando los pequeños enferman y llegan al hospital, la respuesta del sistema de salud es igualmente desoladora: o la familia lleva los medicamentos por su cuenta o regresa a casa con las manos vacías, porque no hay nada disponible.

La erupción cutánea visible en la imagen del bebé de Arais Barbara podría responder a picaduras de mosquitos, calor extremo u otras causas dermatológicas propias del contexto, aunque solo un médico puede establecer un diagnóstico.

Los testimonios de madres cubanas denunciando el sufrimiento de sus hijos se han convertido en una constante de 2026, reflejo de una crisis que combina el colapso energético, el deterioro del saneamiento urbano y una emergencia epidemiológica que el régimen no ha logrado contener.