Cubana clama por un cambio urgente: «Dios, sácanos de este infierno»

La creadora de contenidos cubana Gely la Flaki publicó un video en Facebook en el que muestra su desesperación y exige un cambio urgente en Cuba, describiendo las condiciones extremas en que vive su familia: apagones de más de 24 horas, calor insoportable y falta total de agua corriente.

«¿Tú sabes por qué la cara me brilla? Porque ni los aborígenes en sus tiempos pasaron el calor que estamos pasando nosotros en Cuba con los apagones de más de 24 horas», dice la joven al inicio del video.

Gely denuncia que, además de faltar la corriente, tampoco tiene agua para bañarse. Logró llenar una pequeña piscina en su casa para todos los usos y tuvo que pagar 6,000 pesos por agua salobre que «no sirve ni para tomar».

La crisis energética en Cuba está acompañada de serios problemas en el bombeo de agua, con territorios que pasan muchos días sin recibir el servicio.

«Tienes que caerle atrás a la pipa para que te traigan el agua. ¿Tú sabes a cuánto está? ¡30 mil pesos! Divídelo entre 660 para que veas a cuántos dólares te sale», comentó.

Esa cifra coincide con la realidad documentada en La Habana. En la capital, más de 500,000 personas sufren escasez de agua y el precio de una pipa en el mercado informal puede oscilar entre 9,000 y 50,000 pesos según la zona y la urgencia.

Gely cerró el video con un grito que resume el agotamiento de toda una isla: «Necesitamos un cambio ya. ¡Por favor, caballero! Ya estoy loca, y como yo, Cuba entera ahora mismo está loca».

Apagones y falta de agua: la doble condena de los cubanos

La conexión entre ambas crisis es directa: el 87% del sistema de bombeo de agua en Cuba depende de la electricidad, por lo que cada apagón arrastra consigo el corte del suministro hídrico.

En julio, la situación en la capital se agravó tanto que las autoridades tuvieron que movilizar pipas de las FAR para abastecer municipios habaneros.

El gas tampoco escapa a la escasez. Gely denunció que los cilindros de gas, cuando aparecen, se venden a «50 o más de 80 dólares en Cuba Max».

El video de esta cubana llega después del sexto apagón total este año en Cuba, registrado el 2 de agosto cuando el Sistema Eléctrico Nacional colapsó.

No es la primera vez que Gely denuncia la situación en el país. En junio pasado publicó un video tras 27 horas sin electricidad ni agua que también se viralizó.

En su video reciente, la creadora también responde a quienes minimizan el sufrimiento de los cubanos: «Entonces después vienen a decir: "No, porque tú quieres quejarte". Ven y pásate un mes aquí para que veas cómo también te vas a quejar».