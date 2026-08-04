Cubana clama por un cambio urgente: «Dios, sácanos de este infierno»

La creadora de contenidos cubana Gely la Flaki publicó un video en Facebook en el que muestra su desesperación y exige un cambio urgente en Cuba, describiendo las condiciones extremas en que vive su familia: apagones de más de 24 horas, calor insoportable y falta total de agua corriente.
«¿Tú sabes por qué la cara me brilla? Porque ni los aborígenes en sus tiempos pasaron el calor que estamos pasando nosotros en Cuba con los apagones de más de 24 horas», dice la joven al inicio del video.
Gely denuncia que, además de faltar la corriente, tampoco tiene agua para bañarse. Logró llenar una pequeña piscina en su casa para todos los usos y tuvo que pagar 6,000 pesos por agua salobre que «no sirve ni para tomar».
La crisis energética en Cuba está acompañada de serios problemas en el bombeo de agua, con territorios que pasan muchos días sin recibir el servicio.
«Tienes que caerle atrás a la pipa para que te traigan el agua. ¿Tú sabes a cuánto está? ¡30 mil pesos! Divídelo entre 660 para que veas a cuántos dólares te sale», comentó.
Esa cifra coincide con la realidad documentada en La Habana. En la capital, más de 500,000 personas sufren escasez de agua y el precio de una pipa en el mercado informal puede oscilar entre 9,000 y 50,000 pesos según la zona y la urgencia.
Gely cerró el video con un grito que resume el agotamiento de toda una isla: «Necesitamos un cambio ya. ¡Por favor, caballero! Ya estoy loca, y como yo, Cuba entera ahora mismo está loca».
Apagones y falta de agua: la doble condena de los cubanos
La conexión entre ambas crisis es directa: el 87% del sistema de bombeo de agua en Cuba depende de la electricidad, por lo que cada apagón arrastra consigo el corte del suministro hídrico.
En julio, la situación en la capital se agravó tanto que las autoridades tuvieron que movilizar pipas de las FAR para abastecer municipios habaneros.
El gas tampoco escapa a la escasez. Gely denunció que los cilindros de gas, cuando aparecen, se venden a «50 o más de 80 dólares en Cuba Max».
El video de esta cubana llega después del sexto apagón total este año en Cuba, registrado el 2 de agosto cuando el Sistema Eléctrico Nacional colapsó.
No es la primera vez que Gely denuncia la situación en el país. En junio pasado publicó un video tras 27 horas sin electricidad ni agua que también se viralizó.
En su video reciente, la creadora también responde a quienes minimizan el sufrimiento de los cubanos: «Entonces después vienen a decir: "No, porque tú quieres quejarte". Ven y pásate un mes aquí para que veas cómo también te vas a quejar».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica y de Agua en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
La situación de los apagones en Cuba es crítica, con cortes de electricidad que pueden durar más de 24 horas en muchas zonas. La falta de combustible y el deterioro del sistema eléctrico son las principales causas de esta crisis. En algunas provincias, los apagones superan las 20 horas diarias, afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos.
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¿Cómo afectan los apagones al suministro de agua en Cuba?
Los apagones afectan directamente al suministro de agua en Cuba porque el 87% de los sistemas de bombeo de agua dependen de la electricidad. Esto significa que cada apagón también implica un corte en el suministro de agua, agravando la crisis hídrica que ya afecta a millones de cubanos en la isla.
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¿Cuáles son las consecuencias económicas de la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba tiene graves consecuencias económicas. El aumento de los precios en el mercado informal, especialmente de agua y gas, hace que muchos cubanos no puedan cubrir sus necesidades básicas. Además, los salarios son insuficientes para enfrentar el costo de vida, y la falta de electricidad afecta la conservación de alimentos, generando más pérdidas económicas para las familias.
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¿Qué papel juegan las redes sociales en la denuncia de la situación en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para que los cubanos denuncien la crisis que viven. Muchos ciudadanos utilizan estas plataformas para compartir sus testimonios y visibilizar el impacto de los apagones y la falta de agua, convirtiéndose en un espacio de desahogo y protesta frente a la falta de respuesta del gobierno.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.