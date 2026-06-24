El régimen cubano engañó a 13 presidentes… ¿Conseguirá engañar a Trump (14)?

La dictadura cubana lleva más de seis décadas perfeccionando una táctica que le ha permitido sobrevivir a 13 presidentes de Estados Unidos. Su estrategia consiste en hacer concesiones, abrir espacios, ganar tiempo y, cuando el mandatario cambia o se debilita, volver a su posición original. Así lo sostiene Carlos Sánchez Berzain, abogado, politólogo boliviano y director del Interamerican Institute for Democracy, en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba.

«La dictadura cubana ha sido experta en manejar el espacio y el tiempo para su permanencia indefinida. Ha administrado, ha engañado, ha maniobrado a 13 presidentes de los Estados Unidos desde Eisenhower hasta Biden, pasando por Trump 45», afirmó Sánchez Berzain.

El caso más extremo de esa táctica, según el analista, fue el de Barack Obama, que restableció relaciones diplomáticas con La Habana, ofreció apoyo económico con intermediación del Papa Francisco y abrió un proceso de normalización que el propio gobierno estadounidense calificó diez años después como una «oportunidad perdida».

«¿Y eso sólo sirvió para qué? ¿Para que el régimen robe más? ¿Para que ejerza más terrorismo de Estado? ¿Para que crezca el número de presos políticos? ¿Y para que el sistema criminal se potencie? No sirvió para nada más», sentenció Sánchez Berzain.

Frente a ese historial, el analista sostiene que la administración Trump 47 tiene una lectura diferente y entiende que Cuba es «la cabeza de la serpiente».

«Si Cuba no hubiera existido como dictadura, Chávez no hubiera tenido a quién hacer crecer. Toda la metodología criminal de convertir a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, al Ecuador en dictaduras; toda la penetración, la liquidación de la soberanía, el intervencionismo internacional, es metodología cubana castrista», argumenta.

Por esa razón, Sánchez Berzain considera que Washington no puede permitirse dejar sobrevivir al régimen cubano. «No pueden dejar que sobreviva esa dictadura porque después se va a regenerar. La tienen que acabar ahora, en los próximos días, en las próximas semanas. Está en estado terminal y Estados Unidos lo sabe».

Esa presión tiene correlato en hechos concretos. La administración Trump acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2025, interceptó al menos siete tanqueros petroleros —reduciendo las importaciones de crudo entre un 80% y un 90%— y forzó la salida de cadenas hoteleras como Meliá de 15 hoteles en la isla antes del plazo del 5 de junio.

El debate sobre si Trump podría negociar con el régimen en materia migratoria —dado que la emigración cubana es masiva y Washington busca reducirla— recibe una respuesta categórica de Sánchez Berzain.

«El único acuerdo con la dictadura es que se vaya. Si Estados Unidos acepta otro acuerdo, eso no es un acuerdo, es un engaño. Es ganar tiempo a cambio de ceder espacio», advierte.

El analista reconoce que ese patrón ya se repitió durante 13 presidencias consecutivas y expresa su esperanza de que no se repita con la actual. «Trump 47 no va a entrar a la galería del régimen cubano para ser el décimo cuarto presidente al que Cuba ha manipulado».

«Y eso ya ha pasado durante 13 presidentes y yo espero que no pase con Trump 47», concluye Sánchez Berzain, dejando abierta la pregunta que define este momento histórico: si la dictadura logrará, una vez más, comprar tiempo suficiente para sobrevivir.