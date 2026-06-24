Cubanos se burlan de Randy Alonso: «Lenin, Marx y Engels, vengan a ver a sus discípulos, pero llévenselos con ustedes»

Un video de apenas 14 segundos protagonizado por Randy Alonso, director del programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana y del portal oficialista Cubadebate, desató una avalancha de burlas en redes sociales al plantear una pregunta que los cubanos consideraron una obviedad descubierta con 67 años de retraso.

En el clip, publicado por la Revista Informativa Buenos Días en Facebook y que acumula más de 314,000 reproducciones y 1,876 comentarios, Alonso pregunta: «¿De qué nos vale tener a lo mejor un central, una buena industria? Ahí, es del país, pero está paralizada, no puede producir. ¿Es mejor tenerla paralizada o que alguien venga e invierta y que haya producción y que haya resultado?»

La respuesta del público fue inmediata y demoledora.

«Lenin, Marx y Engels, vengan a ver a sus discípulos, pero llévenselos con ustedes», escribió una usuaria, en el comentario que se convirtió en el más celebrado del video.

Otros no se quedaron atrás en el choteo: «Mira tú, qué profundo el análisis de Randy», ironizó una internauta. «Que inteligente el camaleón, cómo saca sus conclusiones», añadió otro. «Ahora ya los inversores no son gusanos?», preguntó un tercero, recordando el lenguaje que el régimen usó durante décadas para atacar a quienes defendían la empresa privada.

La metáfora del «agua tibia» se repitió en cientos de comentarios: «Descubrió el agua fría en el año 2026 después de 67 años de estudio», escribió uno. «Ñoooo, descubrieron el agua fría», coincidió otro. «Eureka, descubriendo el agua tibia», remató un tercero.

Varios usuarios apuntaron directamente a la contradicción histórica del periodista: «Eso se llama capitalismo, Randy, tan sencillo como eso», señaló uno. «El camino más largo al capitalismo es el socialismo», resumió otro con precisión quirúrgica. Un comentarista citó a Margaret Thatcher: «El mayor enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad».

La indignación también tuvo filo: «En 15 segundos, explicado el fracaso del socialismo», escribió uno. «Hay que tener la cara de hormigón armado reforzado con acero para decir eso tan fresco como una lechuga», fustigó otro. «De qué nos vale tener un pueblo avejentado, cansado, trasnochado, y ustedes frescos como la lechuga», lanzó una usuaria.

Muchos recordaron la llamada 'Tarea Álvaro Reinoso', la decisión impulsada por Fidel Castro en 2002 que desmanteló 120 de los 165 centrales azucareros que funcionaban en Cuba, calificada por el economista Pedro Monreal como «el mayor dislate de política industrial de la historia de Cuba».

«¿Te suena la Tarea Álvaro Reinoso en el 2002? Después de 24 años fue que se dieron cuenta de esto? Ustedes no tienen vergüenza», escribió un internauta. Otro apuntó: «Prefirieron cerrar la mayoría de centrales azucareros antes que ofertarlos a privados cubanos o extranjeros. Veinte y tantos años más tarde, descubren que es mejor permitir la gestión privada».

El video se publicó en el contexto de las 176 medidas de reforma económica aprobadas por el régimen cubano el 19 de junio, que incluyen apertura a la inversión extranjera, autorización de banca privada y compraventa de acciones de empresas estatales, en medio de una crisis que la CEPAL proyecta se traducirá en una contracción del PIB del 6,5% en 2026.

La imagen de Alonso como «camaleón» del sistema atravesó toda la sección de comentarios: «Si cambian los músicos y sigue el mismo director, la orquesta sonará igual, no lo olviden», advirtió uno. «Que tiene más avería, la caldera de la Guiteras o la cara de Randy», preguntó otro con humor negro. «Profundo como sus baches», remató una usuaria en apenas cuatro palabras.

Un comentario resumió el sentir general con amarga lucidez: «Cuando estudié me decían que el capitalismo era incompatible con el socialismo, y ahora quieren el capitalismo para salvar lo poco que queda del socialismo, o sea, salvarse a ellos mismos, los del poder».