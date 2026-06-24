La OEA pide restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este martes a la restauración de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, exigió la liberación de todos los presos políticos y reclamó el respeto a los derechos humanos en los tres países durante la 56.ª Asamblea General del organismo, celebrada en Ciudad de Panamá.

En una declaración aprobada por consenso, la organización expresó su preocupación por la situación política en esas naciones y subrayó la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios democráticos y de derechos humanos que sustentan el sistema interamericano.

"La detención de personas por motivos políticos es incompatible con los compromisos asumidos por los Estados en el marco interamericano", señaló la OEA, que recordó además que Cuba, Venezuela y Nicaragua pertenecen geográficamente a la comunidad hemisférica.

El organismo fue contundente al afirmar que "en las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia", al tiempo que reclamó la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.

La declaración también destacó la importancia de preservar sistemas democráticos que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad, participar en la vida pública y ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

Durante la primera sesión plenaria de la Asamblea, los Estados miembros aprobaron además una resolución específica sobre Nicaragua en la que condenaron las "violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos" cometidos en ese país, advirtiendo que algunos de esos hechos podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad.

El texto hizo referencia a la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, ocurrida el 30 de mayo de 2026 tras más de 32 meses de detención arbitraria, pese a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana.

Asimismo, la OEA manifestó su "profunda preocupación" por el deterioro institucional en Nicaragua, que atribuyó a la eliminación de la separación de poderes y al debilitamiento progresivo del orden democrático. En ese contexto, instó al gobierno de Daniel Ortega a respetar la libertad de expresión y de religión, así como a poner fin a las medidas dirigidas a despojar de la ciudadanía a sus nacionales.

Pese a las críticas, el organismo reiteró su disposición a mantener abiertas las vías de diálogo e invitó a Nicaragua a reincorporarse a la OEA, de la que se retiró oficialmente en 2023.

La Secretaría General también expresó su disposición a respaldar iniciativas orientadas a ampliar los espacios democráticos, promover el diálogo político, acompañar procesos electorales y contribuir a la reconstrucción de la confianza institucional en la región, aunque enfatizó que las soluciones duraderas deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales.

El pronunciamiento recibió el respaldo de sectores de la oposición venezolana, que desde Caracas apoyaron el llamado de la OEA a restaurar la democracia y liberar a los presos políticos en los tres países.

La situación de Cuba también estuvo presente en los debates de la Asamblea. Los activistas Carolina Barrero y José Daniel Ferrer participaron el lunes en el espacio de diálogo con la sociedad civil, donde denunciaron la represión ejercida por el régimen cubano y solicitaron un mayor compromiso internacional con una transición democrática en la isla.

Barrero cuestionó las 176 medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano el pasado 18 de junio, al calificarlas como un "teatro de ilusiones" que, a su juicio, no aborda la falta de libertades fundamentales que enfrenta la población.

Por su parte, Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), afirmó ante los representantes del continente que "la tragedia que vive el pueblo cubano debe finalizar" e instó a los gobiernos de la región a exigir el fin de la represión y respaldar una transición democrática en el país.