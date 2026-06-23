Carolina Barrero y José Daniel Ferrer llevan a la OEA el reclamo de libertad y democracia para Cuba

La situación de Cuba volvió a estar presente en los debates hemisféricos gracias a la participación de representantes de la sociedad civil independiente en la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra esta semana en Ciudad de Panamá.

La activista Carolina Barrero, en representación de la organización Ciudadanía y Libertad, y el líder opositor José Daniel Ferrer aprovecharon los espacios de diálogo abiertos a la sociedad civil para denunciar las violaciones de derechos humanos en la Isla, reclamar la liberación de los presos políticos y defender la necesidad de una transición democrática.

La participación de organizaciones independientes cubanas en la Asamblea General de la OEA constituye una oportunidad para trasladar a la comunidad internacional las preocupaciones y propuestas de sectores de la sociedad civil que tienen escaso margen de actuación dentro de Cuba.

El encuentro reúne a representantes gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones sociales de todo el continente para debatir sobre democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo.

Ciudadanía y Libertad intervino en el diálogo entre la OEA, la sociedad civil y los actores sociales, un espacio que permite a organizaciones independientes presentar directamente sus planteamientos a las delegaciones de los Estados miembros y a las autoridades del organismo regional.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet durante el encuentro, Barrero cuestionó las recientes medidas económicas anunciadas por el régimen cubano y advirtió que no constituyen una solución a los problemas estructurales que enfrenta el país.

"Muchas retoman las medidas de Raúl Castro de 2007 y otras son medidas nuevas que nos preguntamos por qué no se hicieron antes. El embargo permanece ahí. ¿Cuál era el impedimento para que estas mejoras para Cuba, para los cubanos y para la economía cubana no se hicieran antes?", expresó.

La activista sostuvo que los cambios económicos anunciados no deben distraer la atención de la falta de libertades fundamentales en la Isla.

"Ahora que el régimen quiere volver a engañar con este recurso, con este teatro de ilusiones, nosotros estamos aquí para anunciar que el único camino hacia una Cuba libre son las libertades civiles y políticas", afirmó.

Barrero también pidió el respaldo de los gobiernos democráticos para impulsar una transición democrática en Cuba y aseguró que la causa de la libertad en la Isla se fortalece mediante la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y aliados internacionales comprometidos con la democracia y los derechos humanos.

Un llamado a la acción desde la sociedad civil

El expreso político y líder de UNPACU forzado al destierro, José Daniel Ferrer, también aprovechó el foro para reclamar una postura más firme de los países miembros de la OEA frente al régimen cubano y para insistir en la necesidad de acciones concretas que favorezcan cambios democráticos en la Isla.

"La tragedia que vive el pueblo cubano debe finalizar", afirmó el opositor, quien instó a los gobiernos del continente a sumarse a iniciativas destinadas a exigir el fin de la represión y la apertura de un proceso de transición democrática.

Ferrer consideró que la defensa de la democracia en Cuba debe ocupar un lugar prioritario en la agenda regional y destacó la importancia de la solidaridad internacional con quienes sufren persecución política.

"No solamente estamos dando a conocer la tragedia que vive nuestro pueblo y el drama de los que sufren los presos políticos; también estamos pidiendo acciones concretas a favor del respeto a los derechos humanos y de la transición a la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua", señaló en sus declaraciones al citado medio.

Además de participar en el diálogo oficial de la OEA con la sociedad civil, Ciudadanía y Libertad interviene en eventos paralelos dedicados a la justicia transicional y a la elaboración de propuestas para una futura transición democrática en Cuba, junto a organizaciones aliadas y expertos en derechos humanos.

La presencia de activistas cubanos en la Asamblea General de la OEA refleja el esfuerzo de la sociedad civil independiente por mantener la situación de la Isla en la agenda hemisférica y por construir alianzas internacionales que contribuyan a la defensa de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y el avance de la democracia en Cuba.