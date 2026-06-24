Cubano aterriza en Ecuador con más de mil bolsas de colostomía y termina bajo investigación

Un ciudadano cubano quedó bajo investigación administrativa en Ecuador tras ser sorprendido con 1,230 bolsas de colostomía sin declarar en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, informó este martes el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE).

El hallazgo se produjo durante los controles de rutina en la sala de arribos internacionales, donde agentes aduaneros detectaron las bolsas médicas ocultas en el equipaje del viajero, procedente de Cuba.

«Nuestro personal de sala de arribo internacional del aeropuerto de Guayaquil identificó y retuvo 1.230 bolsas de colostomía provenientes de Cuba, las cuales no fueron declaradas y eran transportadas como parte del equipaje de un ciudadano cubano», indicó el SENAE en un comunicado.

Las autoridades ecuatorianas abrieron un proceso administrativo para determinar si existió alguna infracción a la normativa aduanera vigente.

Las bolsas de colostomía son dispositivos médicos utilizados por pacientes que han sido sometidos a cirugías de colon y necesitan un sistema externo para recolectar desechos corporales. En Ecuador, cada unidad puede costar entre cuatro y siete dólares, lo que sitúa el valor estimado del cargamento entre 4,920 y 8,610 dólares.

Más allá de la posible infracción aduanera, el caso llama la atención por la naturaleza de la mercancía retenida. A diferencia de otros decomisos relacionados con productos comerciales o artículos de lujo, se trata de un insumo médico cuya escasez en Cuba ha sido denunciada durante años por pacientes y familiares.

La falta de bolsas de colostomía en la isla ha obligado en numerosas ocasiones a personas operadas —incluidos niños, ancianos y pacientes oncológicos— a improvisar soluciones con bolsas plásticas, botellas y otros recipientes ante la imposibilidad de acceder a los dispositivos adecuados.

La magnitud de esa crisis llevó incluso a las autoridades cubanas a mantener durante años exenciones arancelarias para la importación de estos productos en equipaje acompañado, con el objetivo de facilitar su entrada al país.

La existencia de un mercado informal de insumos médicos también ha quedado en evidencia en operativos recientes. En febrero de 2025, autoridades cubanas anunciaron el decomiso de un almacén clandestino en La Habana donde se encontraron medicamentos, guantes, catéteres, suturas, sueros y bolsas de colostomía destinadas presuntamente a la venta ilegal.

El incidente de Guayaquil ocurre en medio de una serie de acciones de control ejecutadas por el SENAE durante 2026. Entre los decomisos más recientes figuran 60 cargadores para armas de fuego, teléfonos iPhone valorados en unos 35,000 dólares y cerca de 350,000 cigarrillos de contrabando.

La legislación ecuatoriana exige que los viajeros declaren cualquier mercancía sujeta al pago de tributos y se sometan a la inspección correspondiente antes de ingresar al país.

Tras el procedimiento, el SENAE reiteró su llamado a los pasajeros a cumplir con las regulaciones aduaneras.

«Recordamos a los usuarios revisar la normativa sobre efectos personales de viajero y cumplir con las disposiciones establecidas para evitar inconvenientes en sus procesos de ingreso al país», señaló la institución.