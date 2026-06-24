La realidad de universitarios en Cuba: Cinco años estudiando y vive de botear con una motorina

Un graduado universitario cubano identificado como Ernesto se convirtió en el rostro de una realidad que miles de jóvenes en la Isla comparten en silencio: cinco años de carrera universitaria que no sirven para ganarse la vida.

Su testimonio, recogido en un video del creador de contenido Covers Enoc publicado en Facebook, resume con crudeza el fracaso del sistema que el régimen cubano lleva décadas presumiendo como uno de sus grandes logros.

«Tengo un título universitario, cinco años estudiando en la universidad y ahora me dedico a tirar pasajes en motorina», dice Ernesto frente a la cámara, con una mezcla de resignación y honestidad que no necesita adornos.

El entrevistador le pregunta si es muy duro. Ernesto responde sin dudar: «Verdaderamente sí es duro». En esas cuatro palabras cabe la historia de una generación a la que el régimen le prometió un futuro y le entregó un apagón.

El joven estudió en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), en Santa Clara. Hoy, en lugar de ejercer su profesión, recorre las carreteras de la provincia transportando pasajeros en su moto para sobrevivir. Pero incluso ese trabajo informal se ve amenazado por la crisis energética que paraliza a Cuba.

«Una de las cosas que más me preocupan es el fluido nacional (de electricidad), ya que es mi sustento de vida. Yo me dedico a tirar pasajes en mi motorina», explica Ernesto.

El problema es concreto y devastador: con los extensos apagones, a veces de 40 horas consecutivas, no puede cargar el vehículo y pierde su única fuente de ingresos.

«No tengo las posibilidades de tener carga el otro día para poder realizar mi trabajo. Ocurre muy a menudo», relata.

Ha quedado varado en plena carretera lejos de Santa Clara, sin poder continuar y para colmo, bajo un calor extremo. «Cada vez que voy a Remedios me he quedado botado ahí en Taguayabón. Tengo que tirarme en el río para refrescar para poder soportar», cuenta.

La historia de Ernesto no es una excepción. Muchos universitarios cubanos se convierten en trabajadores informales porque el Estado no puede ofrecerles nada mejor.

Un profesional con título gana entre 4,000 y 9,400 pesos cubanos al mes, equivalentes a apenas entre ocho y veinte dólares al cambio informal. Un cuentapropista en el transporte puede generar más de 30,000 pesos mensuales. La matemática es brutal y el régimen lo sabe.

La propia prensa oficialista llegó a admitir en 2023 que «tener un título universitario en Cuba es no tener nada».

La Juventud Comunista reconoció la «insatisfacción de los egresados de nivel superior» y reveló que unos 800,000 jóvenes cubanos no estaban vinculados ni al estudio ni al trabajo en diciembre de 2022, una cifra casi ocho veces superior a la de 2019.

La crisis energética que describe Ernesto alcanza en 2026 niveles históricos.

Cuba enfrenta un abismo energético con un déficit de generación de hasta 1,780 MW. Los apagones superan las 24 horas seguidas en La Habana y llegan a 50 horas consecutivas en provincias como Santiago de Cuba.

El sistema ha colapsado totalmente siete veces en 18 meses. Desde noviembre de 2025, Cuba dejó de recibir crudo venezolano, y en febrero de 2026 México suspendió sus envíos de combustible.

El propio ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba no tiene «absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».