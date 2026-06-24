Denuncian plaga de cucarachas en tienda Harris Brothers de La Habana

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Fotos y un video difundidos en redes sociales muestran una plaga de cucarachas caminando libremente sobre productos envasados y enlatados en los estantes de la tienda Harris Brothers de La Habana, uno de los centros comerciales más emblemáticos de la capital cubana.

La grabación, compartida por la página «Cubanos por el Mundo» en Facebook, deja en claro que no se trata de un rincón aislado: «lo que ustedes están viendo caminar por encima de los productos no es un efecto especial ni un montaje, son cucarachas americanas, una plaga, señores, una plaga completa».

El área que aparece en las imágenes es precisamente la de alimentos. «Este departamento que ven, donde las cucarachas se pasean como dueñas y señoras, es justamente el de los productos cárnicos y los enlatados. La comida, mi gente», advierte la autora del post, quien subraya que «así está la tienda completa, de arriba abajo».

Foto: Facebook / Cubanos por el Mundo

En el video que acompaña la denuncia se escucha a quien graba: «Miren cómo están las cucarachas», mientras su acompañante asegura que son cucarachas americanas, que son «malísimas de matar».

Foto: Facebook / Cubanos por el Mundo

La publicación también apunta directamente a la ausencia del Estado: «¿Y dónde están las inspecciones? ¿Dónde está la famosa Salud Pública que aparece cuando le conviene? Porque para reprimir sí hay recursos, para vigilar al cubano sí hay ojos en todas partes, pero para cuidar lo que se lleva tu familia a la boca, ahí no aparece nadie».

Foto: Facebook / Cubanos por el Mundo

Harris Brothers, ubicada en O’Reilly entre Bernaza y Villegas, La Habana Vieja, opera bajo el paraguas de Tiendas Caribe, entidad vinculada al conglomerado militar GAESA.

Captura de Facebook / Cubanos por el Mundo

Vende productos importados a precios en divisas, accesibles solo para quienes disponen de tarjetas internacionales o efectivo en moneda extranjera, lo que la convierte en un símbolo de la desigualdad económica de la Isla.

La reacción de los internautas combinó indignación, resignación y sarcasmo. Uno de ellos aseguró haber visto algo peor: «Si fueran sólo cucarachas, pero yo tuve el placer de ver cinco ratones en el área de las confituras-helados-bebidas, las empleadas tenían miedo estar allí y vender».

Otro comentarista amplió el panorama: «Cucarachas en las tiendas y en los trenes y chinches en los hospitales, hoteles y hogares de ancianos, ratas en las calles y alcantarillado, estamos rodeados... por eso somos los humanos más fuertes del mundo».

Uno más fue directo: «Cuba hoy es el país más COCHINO del mundo. Gracias a nuestro gobierno tan inteligente y con alta capacidad para resolver problemas».

No faltó el humor negro: «Bueno. Al menos ya sabemos que hizo la cucarachita Martina con la moneda que se encontró. Se fue para Harris Brothers».

El problema no es nuevo ni exclusivo de este establecimiento.

Cucarachas en tiendas en divisas en La Habana han sido denunciadas de forma recurrente desde al menos 2018, con casos documentados en La Época, Galerías Paseo, el mercado de 3ra y 70 y múltiples tiendas en moneda libremente convertible.

«Hace unos añitos en el sótano de La Época había, y en Galerías Paseo también, hasta en el departamento de la perfumería caminaban por encima de los creyones. Por Dios, qué asco. En 3ra y 70, en el mercado, había millones», detalló otro usuario en el post de Cubanos por el Mundo.

«Casualmente hoy las saludé en la tienda Trasval», se burló otro.

En abril de 2022, una locutora de Radio Rebelde documentó una cucaracha entre el jamón en una tienda de Miramar y preguntó públicamente dónde estaban los inspectores, señalando que los centros estatales no reciben sanciones mientras a los particulares se les imponen multas de entre 2,000 y 8,000 pesos.

La crisis sanitaria se extiende más allá de las tiendas.

En julio de 2025, vecinos de La Habana incendiaron contenedores de basura ante la proliferación de ratas, moscas y cucarachas, y en abril pasado Matanzas emitió una alerta sanitaria provincial por hepatitis A vinculada directamente a la acumulación de basura y la insalubridad generalizada.