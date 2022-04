Cucaracha se pasea entre el jamón en venta en tienda MLC de La Habana

La locutora de Radio Rebelde, Marisela Alfonso Madrigal, fue testigo del paseo que se dio una cucaracha por la nevera de los jamones en la tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC) ubicada en 5ta. y 42, en Miramar, en el habanero municipio Playa.

"La cucaracha quiere jamón de la MLC, se está alimentando para darnos más leche de una vez, y los inspectores ¿dónde están?", cuestionó la comunicadora en Facebook, que acompañó su publicación de las etiquetas #insalubridadtotal, #lamadrigal, #nomásMLC, #faltaderespeto.

"En mi opinión están inspeccionando a los cubanos que estamos #luchandolamoneda honradamente", se respondió a sí misma Alfonso Madrigal sobre la función de los inspectores, y recordó que las multas a particulares son de 2,000 a 8,000 pesos.

"Y, ¿los centros estatales no merecen ser multados ante esta falta de higiene?, ¡Arriba!, a pagar multa ustedes también. A propósito en medio de mi asombro y el asco olvidé decirles que tiren una miradita a los precios del jamón, #sondeinfarto, #preciosporlasnubes", concluyó Marisela Alfonso su publicación, que fue seguida con decenas de comentarios de estupor ante la desagradable imagen.

La referencia de Marisela Alfonso a que la cucaracha se estaba alimentando para dar "más leche de una vez" alude al comentado artículo de finales de marzo del medio oficialista Radio Guamá que alababa las virtudes nutritivas de la "leche de cucaracha", asunto que no tardó en recibir fuertes críticas de los cubanos en medio de la perenne escasez de alimentos que aqueja a la isla.

Pese a que explicaron a sus lectores que era "una curiosidad científica", la reacción de molestia fue tal que el medio oficialista optó por retirar el artículo de su web. Sin embargo, el asunto inundó las redes sociales con memes y burlas de todo tipo.

No es la primera vez que la locutora Marisela Alfonso Madrigal arremete contra las tiendas MLC. A finales de enero criticó la situación desesperante que viven los cubanos de a pie, obligados a adquirir productos de primera necesidad en una moneda en que no le pagan.

“El cubano está tratando de vivir, de sobrevivir, de mal vivir porque no tenemos nada, absolutamente nada. Todo está en MLC y no tenemos ni MLC porque no ganamos en esa moneda”, dijo entonces.

En esa oportunidad, la comunicadora estalló en duras críticas contra las tiendas en Moneda Libremente Convertible a raíz de haber sido víctima ella de una multa por sus ventas de garaje, algo que dijo hacer para poder subsistir.