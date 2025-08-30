Vecinos prenden fuego a un enorme basurero en Centro Habana

El hecho refleja el nivel crítico al que ha llegado la situación sanitaria en la ciudad (imagen de referencia)

Un grupo de residentes de Centro Habana prendió fuego a un enorme cúmulo de basura en la intersección de las calles Concordia y Lealtad, lo cual obligó a la intervención de los bomberos durante la noche de este jueves para sofocar el incendio, mostró la página en Facebook del portal independiente CubaNet.

El hecho refleja el nivel crítico al que ha llegado la situación sanitaria en la ciudad, donde la acumulación de desperdicios incluso al lado de escuelas y hospitales, no solo genera plagas y malos olores, sino que ahora comienza a provocar episodios peligrosos para la seguridad ciudadana.

La incapacidad del Estado para garantizar un servicio básico como la recogida de basura ha generado una crisis de proporciones inéditas en La Habana.

Ante este abandono, los propios vecinos se ven empujados a tomar medidas extremas que ponen en riesgo sus vidas y las de quienes habitan en las cercanías.

La quema de desechos en barrios habaneros, más allá de ser un acto desesperado, es un reflejo de la falta de soluciones reales y de la indolencia oficial frente a una problemática que deteriora cada vez más la vida en la capital cubana.

En Santiago de Cuba, el vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cuba, Aris Arias Batallas, lanzó a inicios de mes una seria advertencia en redes sociales sobre el riesgo creciente de incendios en microvertederos urbanos.

Lo más leído hoy:

Semanas atrás, la periodista oficialista Ana Teresa Badía fue enfática al afirmar que “La Habana huele a basura”, mediante un post en su cuenta de Facebook en el cual criticó que toneladas de desechos se acumulen en calles y esquinas sin recogida oportuna.

En su breve reflexión, Badía opinó que “hay una indolencia institucional galopante. No culpemos solo al bloqueo, hay cosas como la empatía, el trabajo, el respeto por los ciudadanos que no dependen de ningún bloqueo”.

A su juicio, “no puede normalizarse que haya que convivir con la basura”, mientras enfatizó que “La Habana es un eterno basurero a la espera de alguien que se conduela. Demasiada indolencia”.

La opinión contrastó con recientes declaraciones de la subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Johana Tablada, quien minimizó la suciedad en La Habana comparándola con otros países, al tiempo que culpó a medios de prensa y políticas de Estados Unidos por la crítica internacional que se hace sobre el tema.

“Es verdad que hay basura en las calles, pero no somos el país que más basura tiene en el mundo” dijo Tablada días atrás en el videopodcast Alma Plus, conducido por la periodista oficialista Laura Prada.

La afirmación de que la capital cubana no es una urbe con “tanta basura” evidencia el contraste entre el discurso oficial, que busca relativizar un problema cotidiano, y la experiencia diaria de los ciudadanos, que conviven con microvertederos y fosas desbordadas, así como un sistema de recogida de desechos incapaz de responder a la crisis higiénico-ambiental.

Autoridades de Comunales responsabilizan a la propia población capitalina por el grave problema de la basura, alegando que los ciudadanos destruyen, roban o reutilizan los contenedores destinados a la recogida de desechos.

En el propio Centro Habana, uno de los basureros más impresionantes se hizo viral en las redes sociales como testimonio de la decadencia de la otrora esplendente capital cubana.

La acumulación descontrolada de basura en varias esquinas del Vedado tiene en alerta a los residentes del céntrico barrio habanero, quienes denunciaron la insalubridad reinante y advirtieron del peligro que representa esta situación de cara al inminente inicio de la temporada ciclónica.

La acumulación de desperdicios se extiende por toda la ciudad, y provoca preocupación ante una evidente crisis de salud pública salida de control, y para lo cual el gobierno no encuentra solución.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de basura en La Habana