Cubano lamenta destrucción de campismo Puerto Escondido: «Me parte el alma esto»

Un video publicado en Facebook muestra el estado de ruina total del campismo popular Puerto Escondido, ubicado en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, y ha desatado una ola de dolor y nostalgia entre cubanos dentro y fuera de la Isla.

El clip fue grabado por el creador conocido en redes como «El creador cubano», quien recorre entre escombros lo que alguna vez fue uno de los destinos recreativos más queridos por familias habaneras: unas pocas cabañas en pie, una piscina abandonada y una pista de baile en deterioro absoluto.

«Tristeza, añoranza, recuerdos, recuerdos de algo que ya no existe», dice el autor con voz quebrada mientras camina entre los restos de las instalaciones.

«Aquí tenemos la pista de baile de las fiestas que hacíamos aquí por la noche en el camping Puerto Escondido. Es triste, me parte el alma esto, papito. Mira eso. Y esto es lo que queda», agrega.

En la descripción del video, el mensaje es aún más directo: «Mi Cuba se quedó en el pasado, es solo un recuerdo de lo que un día conocíamos, de lo que vivimos, los recuerdos más bellos de mi infancia solo quedan en la memoria. DEVUÉLVANME A MI CUBA».

Puerto Escondido fue inaugurado el 6 de julio de 1983 como la primera instalación del Complejo del Litoral Norte de Mayabeque, en el kilómetro 80 de la Vía Blanca. Durante décadas, sus cabañas, piscina, pista de baile y acceso a cuevas marinas lo convirtieron en un referente del descanso popular cubano, especialmente para trabajadores y sus familias.

El abandono de este campismo no es un caso aislado, sino parte de un colapso sistemático de las instalaciones recreativas estatales que se extiende por toda la Isla.

El campismo San Pedro, en Artemisa, pasó de 310 cabañas en 2023 a solo 242 en 2025, con suelos agrietados y áreas recreativas destruidas. La base Río Jobabo fue descrito como «un precario santuario sin agua, sin luminaria, sin campistas, sin vida». El Peña Blanca muestra techos colapsados y caminos en silencio.

El complejo recreativo Río Cristal en La Habana, reinaugurado en 2017 con una inversión de 6,8 millones de pesos, aparece en 2026 con piscinas vacías y canchas invadidas por la vegetación, a pesar de que el periódico oficial Tribuna de La Habana afirmó en julio de 2025 que «avanzaba en su recuperación integral».

La propia prensa oficialista reconoció en marzo de 2024 que los campismos populares presentaban «un cuadro triste de años gloriosos reducidos a suciedad, decadencia y desperdicio», aunque sin señalar al régimen como responsable del abandono.

El huracán Rafael de 2024 agravó el deterioro de muchas de estas instalaciones, pero las causas estructurales son anteriores: décadas de falta de inversión, ausencia de mantenimiento estatal y vandalismo en instalaciones desatendidas.

El sistema de Campismo Popular fue creado en 1981 con el objetivo declarado de garantizar el acceso de toda la población cubana al descanso y la naturaleza. Hoy, ese proyecto es en gran medida un conjunto de ruinas.

Mientras tanto, el régimen tiene registrado ante el Ministerio de Comercio Exterior un proyecto de 8,9 millones de dólares para convertir el sitio en un «Camping Internacional Parque de Aventuras Mirador de Puerto Escondido», aunque no existe evidencia de avance concreto alguno en su ejecución, y las ruinas siguen deteriorándose ante los ojos de quienes un día vivieron allí sus mejores recuerdos.