Grupo K del Mundial 2026: cómo queda tras la jornada 2 y qué se juegan en la última

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Colombia y Portugal cerraron la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 con sus clasificaciones a los dieciseisavos de final selladas, mientras que la República Democrática del Congo y Uzbekistán quedaron eliminadas matemáticamente.

La historia del grupo arrancó el 17 de junio con resultados que marcaron tendencias opuestas: Colombia aplastó 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, mientras Portugal decepcionó al ceder un empate 1-1 ante la RD del Congo en Houston, dejando escapar dos puntos que complicaron su posición en la tabla.

La segunda jornada, disputada el martes 23 de junio, reordenó el panorama con claridad.

Portugal respondió a su tropiezo inicial con una goleada histórica de 5-0 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, dominando con 67% de posesión y 15 tiros. Cristiano Ronaldo anotó un doblete (minutos seis y 39), convirtiéndose en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo distintas —2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026— y alcanzando 10 goles mundialistas, récord histórico de Portugal. Nuno Mendes, un autogol de Nematov y Rafael Leão completaron el marcador.

En paralelo, Colombia derrotó 1-0 a la RD del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara con un gol de Daniel Muñoz en el minuto 76, cerrando la fase con pleno de victorias. Los congoleños apenas registraron su primer disparo a portería en el minuto 85, desviado por el portero Camilo Vargas.

Así queda la tabla

Tras dos jornadas, Colombia lidera con 6 puntos y diferencia de goles de +3. Portugal ocupa el segundo puesto con 4 puntos, aunque con mejor diferencia de goles (+5). La RD del Congo suma 1 punto (DG -1) y Uzbekistán cierra con 0 puntos y un abultado DG de -7.

Qué se juega cada equipo en la jornada 3

Los cuatro equipos se miden simultáneamente el sábado 27 de junio a las 19:30 (hora de Cuba y Miami), formato estándar de la FIFA para evitar acuerdos entre selecciones.

Colombia vs Portugal se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, y RD del Congo vs Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Para Colombia, cualquier resultado que no sea una derrota garantiza el liderato del grupo: si empata o gana, termina primero. Portugal, en cambio, necesita ganar para arrebatarle el primer puesto a los cafeteros; en caso de empate a puntos, la mejor diferencia de goles portuguesa (+5 frente a +3) podría ser el factor decisivo, aunque Colombia partiría con ventaja si el marcador final no altera esa ecuación.

Para la RD del Congo y Uzbekistán, el partido del sábado carece de valor clasificatorio: ambas están eliminadas y solo se juegan el honor.

El formato del Mundial 2026 —48 selecciones en 12 grupos— clasifica a los dos primeros de cada llave más los ocho mejores terceros entre todos los grupos, completando 32 equipos para los dieciseisavos. La RD del Congo, con 1 punto y DG negativa, tiene opciones matemáticas remotas de colarse entre esos ocho mejores terceros si gana a Uzbekistán y los resultados del resto de grupos le son favorables.