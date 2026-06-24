Cristiano hace historia, Colombia clasifica y Panamá se despide

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La jornada del martes en el Mundial FIFA 2026 dejó un hito que el fútbol nunca había visto: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes, mientras Colombia aseguró su boleto a los dieciseisavos de final y Panamá quedó eliminada.

El capitán portugués anotó un doblete en la goleada de Portugal sobre Uzbekistán, 5-0, en el NRG Stadium de Houston, en lo que fue una actuación de autoridad que disipó las dudas surgidas tras el empate en el debut.

Con esos dos tantos, Ronaldo acumula 10 goles en Mundiales a lo largo de las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, superando los nueve de Eusébio y consolidándose como el máximo goleador histórico de Portugal en la competición. Ningún otro futbolista había logrado antes marcar en seis torneos mundialistas distintos.

Uzbekistán, debutante en la cita mundialista, quedó matemáticamente eliminada tras encadenar su segunda derrota consecutiva y cerrar la jornada sin puntos en el Grupo K del Mundial 2026.

Portugal llegó a cuatro puntos y depende de sí misma para quedarse con el liderato del grupo en la última jornada, que la enfrentará precisamente a Colombia el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Colombia, por su parte, ya no tendrá que esperar: los cafeteros derrotaron 1-0 a la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara y sellaron su clasificación con seis puntos y dos victorias en dos partidos.

El tanto decisivo llegó en el minuto 76, obra de Daniel Muñoz, aunque el marcador no reflejó la superioridad colombiana: los sudamericanos llegaron a marcar cuatro goles, pero tres fueron anulados por fuera de juego.

La RD Congo, que no registró su primer disparo a portería hasta el minuto 85, quedó eliminada sin haber sumado un solo punto en dos jornadas.

En el Grupo L, Panamá se despidió del torneo tras caer 1-0 ante Croacia en el BMO Field de Toronto.

El único gol del encuentro lo anotó Ante Budimir, quien con esa diana se convirtió en el goleador más veterano de Croacia en una Copa del Mundo.

Los panameños mostraron intensidad y buen despliegue por las bandas, pero les faltó precisión en el último tercio para traducir su esfuerzo en ocasiones claras de gol.

Croacia llegó a tres puntos y conserva opciones de avanzar de cara a la última jornada del Grupo L, mientras que Panamá cierra su participación en el Mundial 2026 con un punto.

En el otro partido del grupo, Inglaterra no pudo aprovechar la oportunidad de sellar su clasificación y empató sin goles con Ghana en el Gillette Stadium de Boston.

Harry Kane tuvo una actuación discreta y los cambios del técnico Thomas Tuchel no lograron romper la solidez defensiva de los africanos, que sumaron un punto valioso para mantener vivas sus opciones.

Tras la jornada, tanto Inglaterra como Ghana acumulan cuatro puntos cada una en el Grupo L, con la definición del grupo trasladada a la tercera fecha del 27 de junio.

El récord de Ronaldo, logrado a sus 41 años en lo que se considera su última participación mundialista, es catalogado por expertos como «casi imposible de superar» dada la longevidad extraordinaria que exige marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.