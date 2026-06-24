¡Nadie lo había logrado! Cristiano Ronaldo marca en seis Mundiales y hace historia

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Cristiano Ronaldo escribió este martes una de las páginas más gloriosas del fútbol mundial al convertirse en el primer jugador de la historia en anotar en seis Copas del Mundo diferentes, tras marcar un doblete en el partido Portugal vs. Uzbekistán del Mundial 2026 disputado en el NRG Stadium de Houston.

Con 41 años, el capitán portugués abrió el marcador en el minuto seis mediante un remate dentro del área tras un centro de Joao Cancelo, y volvió a anotar en el minuto 39 para colocar el 3-0 antes del descanso, completando así su doblete histórico.

Esos dos goles le permitieron sumar actuaciones goleadoras en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, una secuencia de veinte años que ningún otro futbolista había conseguido ni se acercaba a igualar.

Hasta este martes, Ronaldo compartía con Lionel Messi el récord de haber marcado en cinco Mundiales distintos, pero el argentino no anotó en Sudáfrica 2010, de modo que el portugués lo supera ahora en esa categoría específica.

El doblete también le permitió alcanzar los 10 goles en Copas del Mundo, superando los nueve que había marcado la leyenda Eusébio en el Mundial de Inglaterra 1966, un registro que había permanecido intacto durante 60 años.

Con esa cifra, CR7 se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal en la Copa del Mundo, arrebatándole al «Pantera Negra» un trono que parecía eterno.

Además, estableció el récord de ser el jugador de mayor edad en marcar un doblete en la historia del torneo, y el de mayor intervalo entre primer y último gol mundialista: 20 años exactos desde su debut goleador en Alemania 2006.

El tanto también elevó su cuenta de goles oficiales en toda su carrera a 975, manteniéndolo como el máximo anotador de todos los tiempos en el fútbol.

El contexto del partido añadía presión al momento: Portugal llegaba con apenas un punto tras el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut, y Ronaldo acumulaba diez partidos consecutivos sin marcar entre Mundiales y Eurocopas.

La respuesta fue contundente: Portugal goleó 5-0 con goles adicionales de Nuno Mendes en el minuto 17, un autogol de Nematov en el 60 y un tanto de Rafael Leão en el 87, dominando el encuentro con 67% de posesión y 15 tiros, ocho de ellos entre los tres palos.

El resultado catapultó a la selección lusa al liderato del Grupo K con cuatro puntos, mientras Uzbekistán —debutante absoluta en Copas del Mundo, dirigida por el italiano Fabio Cannavaro— se quedó sin unidades.

El duelo generacional con Messi sigue vivo en otro frente: el argentino se convirtió el lunes en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 17 tantos, superando a Miroslav Klose, una marca a la que Ronaldo no aspira con sus 10 goles mundialistas, pero el portugués ostenta el único récord que el argentino no puede igualar: haber anotado en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Portugal disputará su próximo partido el 27 de junio ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, con la clasificación a octavos prácticamente en la mano y Ronaldo más vivo que nunca en su búsqueda del único gran título que aún le falta: la Copa del Mundo.