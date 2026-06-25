Trabajador privado dona triciclo eléctrico para trasladar pacientes de hemodiálisis en Matanzas

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Un trabajador por cuenta propia de Matanzas entregó este miércoles un triciclo eléctrico al gobierno provincial para apoyar el traslado de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, según informó el medio oficialista TV Yumurí.

Rudy Benítez Expósito, identificado como el donante, cedió el vehículo con el propósito de fortalecer acciones de impacto social en el territorio, y también evidencia la incapacidad del régimen de garantizar hasta lo más básico.

Además del traslado de pacientes renales, el triciclo será utilizado para el transporte de médicos y otras tareas vinculadas a la atención de la población y los servicios sociales, según el reporte del medio oficialista.

La donación ocurre en medio de una crisis de transporte sanitario que pone en riesgo la vida de miles de cubanos con insuficiencia renal crónica terminal, quienes dependen de sesiones de hemodiálisis varias veces por semana para sobrevivir.

La escasez de combustible ha paralizado el traslado de estos pacientes en múltiples provincias durante 2026.

En Camagüey, pacientes llevaban casi una semana sin hemodiálisis al 20 de junio por falta de insumos químicos en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech.

En Las Tunas, autoridades llegaron a amenazar con suspender los taxis priorizados para estos pacientes por falta de combustible en Puerto Padre, mientras dirigentes locales mantenían acceso sin restricciones.

El régimen respondió en mayo con la incorporación de 200 autos eléctricos modelo Dongfeng Box 01 para el traslado de pacientes de hemodiálisis, primera mitad de un lote de 400 prometido por Miguel Díaz-Canel en marzo.

Sin embargo, la medida resultó insuficiente: en Villa Clara, apenas 10 de esos 200 vehículos estaban operativos a mediados de junio, y muchos pacientes seguían pagando hasta 500 pesos por viaje.

En ese mismo contexto, Villa Clara ya había recurrido a triciclos eléctricos como medida de emergencia ante la crisis de combustible, lo que convierte la donación de Matanzas en una solución que otros territorios adoptaron por necesidad antes de que llegara cualquier apoyo oficial.

Estimaciones de 2026 sitúan en más de 3,000 los pacientes renales en riesgo en toda la isla por las interrupciones en el servicio, una cifra que refleja el agravamiento de una crisis estructural que el sistema de salud cubano no ha podido resolver con sus propios recursos.

TV Yumurí presentó la iniciativa de Benítez Expósito como «un ejemplo de cómo el sector privado puede sumarse, desde la responsabilidad social, a proyectos que benefician directamente a la comunidad y respaldan servicios esenciales», en línea con la narrativa oficial que promueve la colaboración entre el sector no estatal y el Estado cubano.

La donación de un solo triciclo, aunque modesta frente a la magnitud del problema, ilustra hasta qué punto el colapso del transporte sanitario en Cuba ha obligado a buscar soluciones individuales para cubrir una necesidad que debería garantizar el Estado.