Denuncian riesgo para pacientes de hemodiálisis en Las Tunas ante crisis de transporte

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Una madre cubana residente en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, denunció en Facebook que las autoridades provinciales amenazan con suspender el servicio de taxis priorizados para pacientes de hemodiálisis, mientras los dirigentes locales mantienen acceso sin restricciones al combustible que niegan a los enfermos más vulnerables.
La denuncia, publicada por la usuaria identificada como Yolyta Rodrig —cuyo hijo es paciente del servicio de hemodiálisis del Hospital General Guillermo Domínguez López— describe una crisis que lleva aproximadamente dos meses afectando el transporte de estos pacientes en el municipio.
«Lo más triste de todo esto es que justo ahora que se presume en las redes, en la televisión y diferentes medios de publicación (comunicación) masiva que nuestro país ha tenido una ligera mejoría en cuanto al combustible, justo ahora nos vuelven a amenazar con suspender el servicio de taxis priorizado y según está establecido es un Programa de la Revolución», escribió la afectada.
La intendente provincial de Las Tunas habría propuesto como solución internar a los pacientes en el propio hospital, una alternativa que la denunciante califica de inviable: «¿En qué cabeza cabe que un hospital donde no hay camas, no hay limpieza, no hay comida, enfermeras, médicos, auxiliares de limpieza ni mucho menos empatía y amor al paciente puedan ingresar un paciente renal con las condiciones de salud que siempre presentan?»
Los pacientes de hemodiálisis dependen de sesiones periódicas para limpiar su sangre, ya que sus riñones no funcionan. La fatiga crónica, la anemia y la acumulación de toxinas les impiden desplazarse por sus propios medios. Sin transporte, su vida queda en riesgo directo.
Además de la crisis de combustible, la madre denuncia que el servicio de hemodiálisis del hospital enfrenta falta de medicamentos y máquinas rotas, escasez de enfermeras, auxiliares de limpieza y personal de rehuso.
«Estos pacientes tienen sus vidas siempre en peligro, pues dependen de una máquina para limpiar su sangre, máquinas que la mayoría de las veces están rotas porque a ninguno de ustedes les importa la vida de ninguno de nuestros familiares, son solo unos vividores egoístas y abusadores que viven de sus cargos», afirmó.
El contraste entre la escasez que sufren los enfermos y los privilegios de la nomenclatura es el eje central de la denuncia. «A ustedes el combustible no les falta, no sean descarados y respeten al menos el dolor humano», exigió.
El caso se enmarca en la peor crisis energética de Cuba en décadas. El déficit de generación eléctrica superó los 1,400 MW el pasado lunes, con apagones de hasta 24 horas en provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba. El país produce solo 40,000 barriles diarios de petróleo pero necesita entre 90,000 y 110,000.
En otras provincias, el servicio de taxis priorizados para pacientes de hemodiálisis también enfrenta amenazas por la escasez de combustible, aunque en Pinar del Río operan 66 vehículos para este fin y en Guantánamo se ofrecen viajes gratuitos, según reportes en redes sociales.
«Señores, jueguen con la cadena pero no con el mono, que ya estamos cansados de sufrir tanto abuso», concluyó la madre, dirigiéndose directamente a las autoridades provinciales.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de transporte para pacientes renales en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se suspendió el servicio de taxis para pacientes de hemodiálisis en Las Tunas?
El servicio de taxis para pacientes de hemodiálisis en Las Tunas se suspendió debido a la crisis de combustible. Mientras los pacientes renales enfrentan dificultades para recibir su tratamiento, las autoridades locales continúan teniendo acceso al combustible, lo que ha generado críticas y denuncias por parte de los afectados.
¿Qué alternativas han propuesto las autoridades para los pacientes de hemodiálisis en Las Tunas?
La intendente provincial de Las Tunas propuso internar a los pacientes en el hospital como alternativa, pero esta opción es considerada inviable debido a la falta de camas, limpieza, comida y personal en el hospital, además de la falta de empatía hacia los pacientes.
¿Qué otros problemas enfrentan los pacientes de hemodiálisis en Cuba?
Además de la crisis de combustible, los pacientes de hemodiálisis en Cuba enfrentan la falta de medicamentos, máquinas rotas y escasez de personal médico. Estas carencias ponen en riesgo la vida de los pacientes, que dependen de tratamientos regulares para sobrevivir.
¿Cuál es el impacto de la crisis energética en los servicios médicos en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha llevado a un déficit significativo en la generación eléctrica, afectando el suministro de combustible y provocando apagones prolongados. Esto ha impactado gravemente los servicios médicos, limitando el acceso al transporte sanitario y afectando el funcionamiento de hospitales y clínicas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.