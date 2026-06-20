Pacientes llevan casi una semana sin hemodiálisis en hospital de Camagüey por falta de insumos

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Decenas de pacientes renales del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech de Camagüey llevan casi una semana sin recibir hemodiálisis tras agotarse los insumos químicos imprescindibles para operar las máquinas de diálisis, según una denuncia publicada este sábado por el periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada.

La interrupción comenzó el sábado 14 de junio a partir del turno de las dos de la madrugada. La causa: la unidad carece de concentrado ácido y bicarbonato, los dos componentes que se mezclan con agua purificada para formar el líquido dializante sin el cual los equipos no pueden funcionar.

Uno de los afectados resumió la situación con crudeza: «Sigue el problema del concentrado ácido y el bicarbonato. Nos van a matar en masa a todos».

Tan Estrada advirtió que la urgencia es extrema: «Un paciente renal sin hemodiálisis no espera. Su cuerpo colapsa en horas».

El periodista, oriundo de Camagüey y actualmente en el exilio en México, interpeló directamente a las autoridades: «¿Dónde está la dirección del hospital? ¿Dónde está la Salud Pública provincial? ¿Dónde están las autoridades mientras los enfermos esperan turno para morirse?»

Lo ocurrido en Camagüey no es un hecho aislado. Cuba tiene aproximadamente 3,000 pacientes que dependen de la hemodiálisis, distribuidos en 56 unidades en todo el país, según datos del presidente de la Sociedad Cubana de Nefrología, Luis Pérez-Oliva Díaz.

Durante los últimos meses, el transporte para pacientes de hemodiálisis quedó paralizado en varias provincias —Las Tunas, Granma, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Villa Clara— por la escasez de combustible. Como respuesta parcial, en mayo el gobierno anunció la incorporación de 200 vehículos eléctricos para el traslado de estos enfermos, medida considerada insuficiente frente a la magnitud del problema.

El propio Hospital Provincial de Camagüey acumula una larga lista de denuncias en 2026: sótanos inundados, cables expuestos, moho y presencia de roedores documentados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En febrero, el centro reconoció no contar con norepinefrina —fármaco de primera línea para el choque séptico— cuando murió una paciente de 26 años.

El deterioro del sistema sanitario cubano tiene un diagnóstico oficial. En febrero de 2026, el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda admitió que el sistema estaba «al borde del colapso», mientras el Ministerio de Salud Pública reconocía afectaciones en servicios esenciales, incluida la hemodiálisis, a causa de la escasez de combustible.

Mientras las autoridades guardan silencio, los pacientes renales de Camagüey siguen sin tratamiento y sin una fecha concreta para que se restablezca el suministro de los insumos.