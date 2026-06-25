De la conga a la protesta un pasito: régimen suspende las invasiones en Santiago de Cuba

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Por segundo año consecutivo, las autoridades del régimen cubano prohibieron este miércoles el recorrido de las congas santiagueras por el Día de San Juan, alegando la «situación político ideológica» que atraviesa Santiago de Cuba, según un mensaje interno que circuló entre directivos de las agrupaciones.

La razón de fondo no es un secreto: las congas tienen la capacidad de congregar a miles de personas en las calles, y en una ciudad que lleva semanas de cacerolazos y protestas, esa multitud es lo que más teme el régimen.

El mensaje interno, difundido entre directores de las agrupaciones, fue explícito: «Buenas noches Directores informamos que no se autorizó el recorrido del 24, Día de San Juan, teniendo en cuenta como ustedes saben ya de la situación político ideológica por la que está atravesando Santiago de Cuba».

Un segundo mensaje añadía: «Espero que todos entiendan y apoyen la desición de nuestro partido en la Provincia», y un tercero precisaba que «el toque se realizaría dentro de cada sede, los que no tienen sede no pueden tocar».

El antecedente directo está en junio de 2025, cuando la agrupación Paso Franco recorrió las calles y las multitudes corearon masivamente «¡Súbelo Mayeta!», convirtiendo la festividad en una expresión de protesta colectiva.

Ese corito —nacido como etiqueta en redes sociales para canalizar quejas ciudadanas hacia el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada— se había instalado como símbolo de descontento popular, y el régimen no estaba dispuesto a repetir la experiencia.

El patrón se repitió en diciembre de 2025, cuando la Conga de Los Hoyos tampoco salió en su fecha tradicional del 27 de diciembre, en lo que Mayeta describió como «censura sin papel»: la Dirección Provincial de Cultura activó el rumor de cancelación sin emitir prohibición formal.

La decisión de este miércoles llega apenas días después de que Santiago viviera cacerolazos masivos en prácticamente todos sus repartos —Sueño, Santa Bárbara, Antonio Maceo, Veguita de Galo, Mármol y Altamira— como protesta por apagones de hasta 22 horas consecutivas.

Las manifestaciones llegaron a pocas cuadras de la sede provincial del Partido Comunista, en las calles Escario y San Miguel, lo que evidencia el nivel de tensión acumulada en la ciudad.

Pese a la prohibición, la resistencia popular no tardó en responder. En el Reparto Flores surgió de manera espontánea «La Conga de Porrones», una iniciativa vecinal para mantener viva la tradición, pero un carro patrullero llegó al lugar y disolvió el encuentro.

Mientras tanto, en el Paseo de Marte —sede de la emblemática Conga Los Hoyos, conocida popularmente como «El Tren»— decenas de santiagueros esperaron durante horas la salida de la agrupación, que nunca se produjo.

Lo que el régimen teme no es la música en sí. La conga santiaguera tiene raíces coloniales: surgió de las festividades que organizaban los esclavos negros en el siglo XIX, mezclando influencias africanas, españolas y franco-haitianas, y desde entonces ha funcionado como válvula de escape social.

«La conga es algo así como la válvula de escape de una olla de presión», describió un miembro de la Conga de Los Hoyos en 2018.

Sus coritos espontáneos han sido siempre termómetro del sentir popular, desde «los cubanos comemo' arroz, un día sí, un día no» hasta el actual «¡Súbelo Mayeta!».

Pero hoy esa válvula resulta intolerable para las autoridades. Como señaló Mayeta Labrada en su reporte desde el terreno: «No le temen a los tambores, ni a las cornetas chinas, ni a los bailadores que durante generaciones han llenado las calles santiagueras. Le temen a las multitudes. Le temen a la capacidad que siempre han tenido las congas de reunir a miles de personas en un mismo espacio».

Las congas de San Juan inauguran tradicionalmente el ciclo festivo de julio en Santiago, que incluye el Festival del Caribe, los carnavales y el aniversario de la ciudad el 25 de julio, por lo que la prohibición podría extenderse a lo largo de las próximas semanas.