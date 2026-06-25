Milagro tras los terremotos en Venezuela: rescatan con vida a tres hermanos bajo un edificio colapsado

Equipos de rescate extrajeron con vida a tres hermanos que permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela, en una de las imágenes de esperanza que dejó el devastador doblete sísmico del miércoles.

El rescate ocurrió en el complejo Mansión Charaima, en Caraballeda, donde cinco de los once pisos del edificio colapsaron tras los dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia a las 18:04 hora local del 24 de junio.

En el video del rescate, difundido masivamente en redes sociales, se escucha a los socorristas extraer a los menores uno a uno entre exclamaciones de alivio.

«Vente, mi niño, vente para acá, ven. Agarra a los niños, oíste. Otra niña más», se oye decir a uno de los rescatistas mientras guía a los pequeños hacia el umbral de seguridad.

Al ser preguntados si eran familia, uno de los hermanos respondió con claridad: «Somos tres. ¿Son hermanos? Sí, somos tres».

Cuando los tres niños quedaron a salvo, un rescatista exclamó: «Ustedes están finos, gracias a Dios», y otro añadió: «Mi señor, tú eres misericordioso».

La ciudad de La Guaira fue declarada zona de desastre tras los terremotos, y el rescate de los tres hermanos se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de una catástrofe de proporciones históricas para Venezuela.

En la misma zona costera también fue rescatada una mujer identificada como Aikel Sánchez en el edificio Los Corales, y otra mujer junto a su padre en un punto distinto de la ciudad.

En Caracas, los daños se concentraron en Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino, donde colapsaron al menos dos edificios: el residencial Petunia, de 14 pisos, y el edificio de Bancaribe. Más de 90 estructuras resultaron afectadas en el estado Miranda.

El ministro del Interior Diosdado Cabello describió en televisión estatal «situaciones alarmantes» en Los Palos Grandes y Altamira, y confirmó que «todos los organismos de seguridad y asistencia, protección civil, voluntarios, bomberos, policías, todos están desplegados».

La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia constitucional, ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía por «fuertes daños en su estructura» y suspendió el Metro de Caracas, el Ferrocarril de los Valles del Tuy y las clases escolares.

Las cifras de víctimas aún no estaban consolidadas en un balance oficial, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó con un 42% de probabilidad entre 10,000 y 100,000 fallecidos, una proyección automática de su sistema de alerta que no equivale a un conteo real. Rodríguez reportó en una intervención posterior 164 fallecidos y más de 900 heridos.

En medio del dolor generalizado, un testimonio captado en video por la Agencia Anadolu en La Guaira resumió la magnitud de la tragedia para muchas familias: «La familia de Elías, hermano, se murieron todos».