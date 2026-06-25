Delcy Rodríguez declara estado de emergencia tras terremotos: Servicios básicos y transporte paralizados

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, declaró este miércoles el estado de emergencia constitucional tras los dos terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 que sacudieron el norte del país con apenas 40 segundos de diferencia, dejando servicios básicos colapsados y el transporte público paralizado en la capital.

Rodríguez compareció en cadena nacional por VTV alrededor de las 9:45 PM para informar que las zonas más afectadas son Caracas y los estados Miranda, Aragua y Carabobo, golpeados duramente por el doblete sísmico cuyo epicentro se ubicó cerca de Morón, estado Carabobo, y Yumare, Yaracuy, a unos 170 km al oeste de la capital y a una profundidad de entre 10 y 13 km.

Entre las medidas más urgentes, la funcionaria anunció el cierre total del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, por «fuertes daños en su estructura».

El Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tuy quedaron igualmente fuera de servicio, mientras que la electricidad y el agua resultaron «fuertemente afectados» en múltiples zonas del país, según informó la propia Rodríguez.

Para coordinar la respuesta a la crisis, la presidenta encargada designó al mayor Sulbarán como autoridad única del Estado venezolano ante la emergencia.

Rodríguez también suspendió las clases escolares a partir del jueves y realizó un llamado expreso a médicos y enfermeros para que mantuvieran su labor «ante esta contingencia nacional».

La funcionaria informó además que organismos multilaterales ya se habían puesto en contacto con el gobierno encargado para ofrecer asistencia en caso de necesidad.

Los edificios derrumbados en Caracas tras los terremotos se concentraron en los sectores de Los Palos Grandes, San Bernardino y Altamira, con imágenes que mostraron muros caídos, muebles expuestos a la calle y columnas de polvo sobre barrios densamente poblados.

Distintas fuentes reportan cifras de entre 100 y más de 236 muertos y más de 2,000 heridos, aunque las autoridades venezolanas no habían ofrecido cifras oficiales confirmadas al cierre de los primeros reportes.

Los dos terremotos superiores a magnitud 7.0 también generaron alertas de tsunami para Venezuela, Aruba, Bonaire, Curazao, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La serie sísmica que culminó en este devastador doblete habría comenzado el 14 de junio de 2026, de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, y el movimiento se sintió incluso en ciudades colombianas como Barranquilla.

Venezuela ya arrastraba una emergencia hídrica en el estado Sucre por un terremoto ocurrido en febrero de 2026 que colapsó un embalse, situación para la que la ONU destinó dos millones de dólares en mayo de este año, lo que agrava aún más la capacidad de respuesta del país ante este nuevo desastre.