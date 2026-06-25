Bomberos rescatan perros entre los escombros y conmueven en medio de la tragedia en Venezuela

En medio de la devastación causada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio, las imágenes de bomberos y rescatistas rescatando perros atrapados entre los escombros se convirtieron en un símbolo de esperanza. Los videos de estos rescates, difundidos ampliamente en redes sociales, mostraron un rostro distinto de la tragedia que ha dejado cientos de víctimas.

Las autoridades venezolanas actualizaron este jueves el balance oficial de la emergencia: 188 personas murieron, 1,520 resultaron heridas y más de 200 permanecen atrapadas bajo los restos de edificios colapsados, informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Uno de los rescates que más repercusión generó ocurrió en el sector de Pinto Salinas, en Caracas. Bomberos del Departamento de Bomberos de la ciudad lograron sacar con vida a un cachorro que aullaba entre los restos de una estructura derrumbada.

«En Pinto Salinas, donde continúan los equipos de rescate tratando de buscar sobrevivientes dentro de la estructura colapsada, rescataron un perrito que se encontraba entre los escombros chillando, que está siendo atendido en estos momentos», narró un periodista desde el lugar de los hechos.

Tras ser rescatado, el cachorro quedó bajo el cuidado del Departamento de Bomberos de Caracas. Al compartir las imágenes, el diario El Universal resumió el sentir de miles de personas con una frase que rápidamente se viralizó: «Todas las vidas cuentan».

Una escena similar se vivió en la parroquia San Bernardino, también en Caracas, donde los equipos de emergencia liberaron a una perrita que tenía una de sus patas atrapada entre los escombros de otro edificio colapsado. En el video del rescate se escucha a los socorristas animando al animal mientras intentaban liberarlo.

«Tienes una patita pegada. Sí, sí. Dale, dale, que tú estás agarrado. Estira los pies, ajá. Vente, bien, vente. Bien, papi, bien», le decían los rescatistas hasta lograr ponerla a salvo.

En ese mismo inmueble trabajaron cerca de 40 bomberos especializados, quienes además rescataron con vida a cuatro personas, posteriormente trasladadas a un hospital, y a una gatita que también había quedado atrapada entre los escombros.

Los rescates de animales no se limitaron a la capital. En el estado Aragua, brigadas de emergencia salvaron igualmente a un perro que permanecía atrapado en una estructura derrumbada, según reportes de medios locales.

El diario El Tiempo destacó el impacto de estas escenas al señalar que, «en medio de las labores de rescate en Venezuela, tras los devastadores terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 de este 24 de junio, los equipos les han salvado la vida a varios animalitos».

Los dos terremotos, registrados con apenas 39 segundos de diferencia, son los más intensos ocurridos en Venezuela desde 1900. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre y concentra los mayores daños, con decenas de edificios colapsados, aunque la destrucción también alcanzó a Caracas y a los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

Jorge Rodríguez informó además que al menos 250 edificios sufrieron daños de diversa consideración y que, desde los sismos principales, se han registrado más de 130 réplicas.

Ante la magnitud de la emergencia, Colombia anunció el envío del equipo especializado USAR COL-1, integrado por más de 60 rescatistas, cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos, que partirá este jueves hacia Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate.