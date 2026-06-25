¿Pueden los cubanos unirse sin pensar igual? El debate clave

Cubanos, en la cola de una carnicería, en la calle Neptuno, en 2019.

El historiador cubanoamericano Germán Miret respondió en una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, a una de las preguntas más persistentes del exilio y la oposición cubana: ¿Es posible unirse para lograr el cambio sin compartir exactamente las mismas ideas?

El debate surgió a partir de un mensaje enviado por un espectador, identificado como Frank, quien propuso que lo que se necesita no es «unidad de pensamiento» sino «unidad de acción contra la dictadura».

Miret, de 86 años, respondió con matices a esa propuesta. «Estoy de acuerdo en cierto sentido, pero la unidad de idea es la que une en la unidad de propósito», dijo el investigador. «Si no tenemos la misma idea no podemos unirnos».

Para respaldar su argumento, Miret recurrió al ejemplo de José Martí, quien en el siglo XIX logró articular fuerzas muy diversas bajo una sola bandera. «Martí logró unir a todo el mundo. Él con una idea, la libertad de Cuba, él siempre predicaba la libertad de Cuba. No podemos aspirar a derrocar al régimen si no estamos unidos en la idea», afirmó.

Al final de la entrevista, Miret matizó su posición inicial y ofreció una síntesis conciliadora que acercó su postura a la de Frank: «No tenemos que pensar todos igual, pero sí tener claro que ahora lo que queremos todos, lo que deberíamos querer todos, es el cambio, y para cambiar tenemos que estar juntos».

Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892 precisamente como instrumento de unidad, bajo la convicción de que sin cohesión entre las fuerzas revolucionarias los sacrificios serían estériles.

En esa misma entrevista, Miret introdujo una referencia histórica sobre la juventud cubana y su simpatía por la República Española durante la Guerra Civil, señalando que «la mayoría de la juventud en aquella época era pro-República Española» y que Cuba recibió bien a los republicanos exiliados.

A partir de ahí citó el conocido aforismo —atribuido popularmente a Churchill aunque sin evidencia de ello— según el cual quien no es comunista de joven «no tiene corazón» y quien lo sigue siendo de viejo «no tiene razonamiento».

El debate sobre la atomización del exilio y la oposición cubana no es nuevo, pero es recurrente en este momento. En mayo de 2026, analistas describieron esa fragmentación como uno de los problemas estructurales que debilita la capacidad de desafiar al régimen. El exprisionero político José Daniel Ferrer, exiliado en Miami desde octubre de 2025, llegó a afirmar que la oposición interna en Cuba ha sido «prácticamente desmantelada» tras las protestas del 11J de 2021.

El telón de fondo inmediato de la conversación con Miret es la primera entrevista pública de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» y nieto de Raúl Castro, quien defendió un supuesto nuevo modelo económico con 176 medidas sin renunciar al sistema político, generando escepticismo generalizado entre cubanos dentro y fuera de la isla.

En ese contexto, sectores opositores en Madrid ratificaron un plan de transición democrática con cuatro fases: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización.