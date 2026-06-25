"Nunca transmití desesperanza": el mensaje de Diego Suárez, del exilio histórico, a punto de cumplir 100 años

Diego Suárez, en entrevista con CiberCuba. Al lado, una foto del Parque Central, en La Habana.

A pocos meses de cumplir 100 años, Diego Suárez —cofundador de la Fundación Nacional Cubano Americana junto a Jorge Mas Canosa— reveló en una entrevista con la periodista Tania Costa, en CiberCuba, que, aunque en algún momento albergó dudas íntimas sobre si vería a Cuba libre, jamás las expresó en público ni las compartió con quienes lo rodeaban.

Suárez, que recibirá el siglo de vida el próximo 11 de noviembre y el pasado sábado recibió en Miami el premio Herencia 2026, fue directo al responder si alguna vez perdió la esperanza: «Tengo que confesar que interiormente algunas veces tuve mis sospechas. Pero nunca las pronuncié y nunca lo dije públicamente. En mi condición de ser humano no me permitía transmitir tristeza y transmitir desesperanza para las nuevas generaciones del pueblo de Cuba».

La confesión, cargada de emoción, resume más de 60 años de exilio y lucha sostenida desde que Fidel Castro abolió la Constitución de 1940 y tomó el control de la isla en 1959.

Lejos de mostrar fatiga, Suárez afirmó que su convicción permanece intacta. «Todavía estoy absolutamente seguro de que Dios me dará salud para poder ver la fundación de la nueva república bajo la égida de la Constitución del 40 y de la Ley Helms-Burton».

En su discurso, al recibir el premio Herencia 2026, ya había lanzado un mensaje que resonó entre los presentes: «Estamos muy cerca. Los vientos están batiendo a nuestro favor».

Para Suárez, el camino hacia esa nueva república no requiere improvisación ni planes alternativos. Su mensaje a las generaciones más jóvenes fue contundente. «Le digo a estos muchachos que no inventen nada. Que no se pongan a hacer planes de transición. Ya eso está escrito, como dicen los guajiros cubanos, oleado y sacramentado».

El veterano dirigente señala la Ley Helms-Burton como el documento que contiene todo lo necesario para la transición y la refundación de la república, y lo equipara con las propias promesas que Castro incumplió al llegar al poder.

«El programa de transición, léanse la Ley Helms-Burton. Es nada menos y nada más que lo que ofrecía Fidel Castro cuando tomó el poder en 1958: elecciones libres, organización de los partidos políticos, libertad, no presos políticos, libertad de expresión. Todas las libertades. Y todos los cubanos éramos iguales ante la ley».

Suárez también subrayó que la unidad es condición indispensable para que ese momento llegue. «Los que estamos luchando y seguimos luchando, los viejos y los jóvenes, hombres y mujeres, los que están en Cuba y los que están en el destierro, todos tenemos que tener una sola voz para precisamente apoyar. No tienen que hacer inventos de ninguna clase».

La Constitución de 1940, que Suárez defiende como marco legítimo para la nueva república, fue elaborada con participación de más de cinco millones de cubanos y representantes de todos los partidos políticos de la época, y rigió la isla hasta que Castro la abolió definitivamente tras tomar el poder.

En mayo de este año, Suárez ya había expresado en una entrevista previa con Tania Costa su certeza más rotunda: «Yo no lo creo, yo estoy absolutamente seguro de que en este año vamos a obtener la libertad de Cuba».