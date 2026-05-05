Histórico del exilio habla de plan secreto con EE.UU. para transición en Cuba

Diego Suárez, empresario histórico del exilio cubano, que cumplirá 100 años en noviembre, reveló en una entrevista con CiberCuba la existencia de un plan de transición para Cuba ya trazado por líderes del exilio en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, y advirtió que ocurrirá con o sin el consentimiento del régimen.

Suárez, cofundador de la Fundación Nacional Cubanoamericana junto a Jorge Mas Canosa y financiador durante décadas de la lucha contra el régimen, fue categórico al descartar cualquier escenario en que miembros del castrismo dirijan el proceso de cambio: «No quiere decir que nosotros vamos a aceptar que los que destruyeron nuestra patria sean los que nos van a ayudar a reconstruirla. Eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera».

Ante la pregunta de si Cuba podría vivir una transición al estilo venezolano —con figuras del régimen al mando— el empresario rechazó la comparación, aunque reconoció que podría existir un programa pactado para evitar el derramamiento de sangre.

«El plan que van a trazar y que están trazando, que está trazado ya por la gente nuestra y con los norteamericanos, es que vamos a tener una transición. Si ellos quieren, va a ser pacífica. Pero si ellos no quieren, bueno, pues de todas maneras la transición va a suceder», afirmó.

Suárez ni confirma ni desmiente haber mantenido conversaciones directas con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio y al ser preguntado al respecto se negó a revelar detalles: «Van a suceder cosas», vaticinó, en alusión a nuevas sanciones "más radicales" que tendrían que ver con la suspensión de remesas a Cuba.

El empresario también explicó que el exilio trabaja en este momento «muy de cerca» con líderes que aún no han sido presentados públicamente, siguiendo la estrategia aprendida de Jorge Mas Canosa: «No teníamos que decir lo que íbamos a hacer y luego después decirlo».

Las declaraciones se producen días después de que Trump amenazara con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas y firmara nuevas sanciones contra el régimen, medidas ante las que los cubanos reaccionaron con expectativa e incertidumbre y a las que el régimen respondió con ironía y desafío.

Sobre la reconstrucción económica, Suárez trazó una visión integradora entre la diáspora y los emprendedores de la isla: «Los capitalistas cubanos de la diáspora están listos a formar hombro con hombro la nueva república con los capitalistas de la isla». Anunció además que se crearán instituciones crediticias para dar acceso al capital a los cubanos sin recursos que quieran emprender.

En la misma entrevista, rechazó de plano la idea de un reparto de Cuba entre el exilio: «Cuba es una patria, la patria es de todos. Los cubanos de la isla se van a poner tan prósperos como los cubanos del destierro, y los cubanos del destierro van a ir a buscar en su patria y compartir la prosperidad que tienen aquí con los cubanos de la isla».

Suárez cerró la entrevista reafirmando su compromiso con la verdad como principio rector: «Tenemos que darle las verdades al pueblo de Cuba, no mentirle, no darle falsas esperanzas. Por eso es que yo hablo con las verdades históricas. En noviembre voy a cumplir 100 años, pero estoy bien. No joven, pero sí saludable. Y aquí estoy para seguir luchando por la patria».