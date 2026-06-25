Enorme basurero causa preocupación en Guantánamo: «Las ratas entran en las casas y la peste no nos deja vivir»

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Una vecina lanzó un llamado urgente a través del grupo de Facebook SHEIN GUANTANAMO para denunciar la acumulación descontrolada de basura frente a su vivienda, en la calle 1 Norte entre Cuartel y San Gregorio, donde un vertedero improvisado lleva días creciendo sin que las autoridades actúen.

La afectada describió una situación insostenible, con roedores e insectos que invaden las casas y una fetidez que impide vivir con normalidad.

«Ayuda, necesito ayuda porque el vertedero ubicado en el 1 Norte entre Cuartel y San Gregorio cada día crece más ya que lleva días sin recogerse y los roedores e insectos están afectando dentro de las viviendas así como la fetidez que desprende el mismo», escribió en su denuncia pública.

La vecina señaló directamente al Gobierno, al Partido Comunista y a la empresa de Comunales de Guantánamo como responsables de encontrar una solución. Reconoció la escasez de combustible como trasfondo del problema, pero insistió en que existen vías para resolverlo.

La crisis de basura en Guantánamo no es un hecho aislado. La ciudad arrastra simultáneamente apagones de hasta 30 horas diarias y ciclos de hasta 25 días sin suministro de agua, una acumulación de colapsos que ha llevado a las autoridades locales a recurrir a la tracción animal para distribuir agua ante la paralización de los equipos de bombeo.

El problema se extiende a toda la isla. En La Habana, la crisis de basura ya saltó a la prensa internacional, con apenas 44 de los 106 camiones recolectores operativos en febrero de este año, mientras la capital genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día.

En Matanzas, los vertederos desbordados y las quemas de basura se han convertido en la respuesta vecinal ante la inacción del Estado.

El régimen ha respondido con campañas como «Operación Limpieza» y «Cuba Recicla 2026», calificadas de cosméticas e insuficientes por vecinos y analistas.