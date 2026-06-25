Enorme basurero causa preocupación en Guantánamo: «Las ratas entran en las casas y la peste no nos deja vivir»

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Una vecina lanzó un llamado urgente a través del grupo de Facebook SHEIN GUANTANAMO para denunciar la acumulación descontrolada de basura frente a su vivienda, en la calle 1 Norte entre Cuartel y San Gregorio, donde un vertedero improvisado lleva días creciendo sin que las autoridades actúen.
La afectada describió una situación insostenible, con roedores e insectos que invaden las casas y una fetidez que impide vivir con normalidad.
«Ayuda, necesito ayuda porque el vertedero ubicado en el 1 Norte entre Cuartel y San Gregorio cada día crece más ya que lleva días sin recogerse y los roedores e insectos están afectando dentro de las viviendas así como la fetidez que desprende el mismo», escribió en su denuncia pública.
La vecina señaló directamente al Gobierno, al Partido Comunista y a la empresa de Comunales de Guantánamo como responsables de encontrar una solución. Reconoció la escasez de combustible como trasfondo del problema, pero insistió en que existen vías para resolverlo.
La crisis de basura en Guantánamo no es un hecho aislado. La ciudad arrastra simultáneamente apagones de hasta 30 horas diarias y ciclos de hasta 25 días sin suministro de agua, una acumulación de colapsos que ha llevado a las autoridades locales a recurrir a la tracción animal para distribuir agua ante la paralización de los equipos de bombeo.
El problema se extiende a toda la isla. En La Habana, la crisis de basura ya saltó a la prensa internacional, con apenas 44 de los 106 camiones recolectores operativos en febrero de este año, mientras la capital genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día.
En Matanzas, los vertederos desbordados y las quemas de basura se han convertido en la respuesta vecinal ante la inacción del Estado.
El régimen ha respondido con campañas como «Operación Limpieza» y «Cuba Recicla 2026», calificadas de cosméticas e insuficientes por vecinos y analistas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de basura en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la acumulación de basura en Guantánamo?
La acumulación de basura en Guantánamo ha alcanzado niveles críticos, con vertederos improvisados que crecen sin control, afectando la calidad de vida de los residentes debido a la proliferación de roedores e insectos, así como el mal olor persistente. Esta situación se agrava por la inacción de las autoridades y la escasez de combustible.
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¿Cómo está afectando la crisis de basura a otras ciudades de Cuba?
La crisis de basura se extiende por toda Cuba, afectando gravemente a ciudades como La Habana y Matanzas. En La Habana, solo una parte de los camiones recolectores está operativa, generando acumulaciones masivas de desechos. En Matanzas, la falta de combustible ha llevado a que los vertederos se desborden y se recurra a la quema de basura, exponiendo a la población a riesgos sanitarios.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis de basura?
El gobierno cubano ha implementado campañas como "Operación Limpieza" y "Cuba Recicla 2026", pero estas han sido calificadas como insuficientes y meramente cosméticas por muchos ciudadanos. En algunas áreas, se ha recurrido a métodos alternativos como el uso de tracción animal para la recolección de desechos debido a la falta de combustible.
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¿Qué riesgos sanitarios representa la acumulación de basura en Cuba?
La acumulación de basura en Cuba representa serios riesgos sanitarios, como la proliferación de enfermedades contagiosas. Los brotes de leptospirosis, hepatitis A, dengue y chikungunya están vinculados a la presencia de vectores como mosquitos y roedores, que encuentran en los montones de desechos un hábitat propicio.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la gestión de residuos en Cuba?
La crisis energética en Cuba, marcada por la escasez de combustible, ha paralizado muchos servicios básicos, incluyendo la recogida de basura. Esta falta de combustible ha limitado severamente la capacidad operativa de los camiones recolectores, agravando la crisis de residuos en ciudades como La Habana y Guantánamo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.