Guantánamo se prepara para distribuir agua con tracción animal ante la falta de combustible y equipos

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La delegación de Recursos Hidráulicos de Guantánamo prepara el uso de tracción animal -carretones tirados a caballo- para distribuir agua a la población si el combustible se agota por completo, confirmó su delegado provincial en una entrevista con Radio Guantánamo publicada este sábado.

Edilson Delgado Guzmán, delegado de Recursos Hidráulicos en el territorio, explicó que la provincia enfrenta una combinación de escasez de combustible, apagones prolongados y rotura de equipos de bombeo que afecta a varios municipios.

"Tenemos afectaciones tecnológicas en el municipio de Baracoa, Imías y Manuel Tames, que son los municipios que más afectaciones tienen", declaró.

En Baracoa están paralizadas las estaciones de bombeo de Jamal, Caguina, Yumurí y Mango Carrizal, esta última con dos equipos averiados.

La estación de Yumurí enfrenta un problema de difícil solución. "Es una afectación por el banco de transformadores de 19,000, que el país no lo tiene en estos momentos. Se está trabajando en la fábrica de transformadores de La Habana para asegurar ese transformador", precisó el funcionario.

En el municipio de Manuel Tames están afectados Boquerón de Tames, Ciro Frías y Héctor Infante por el canal. Todos los equipos dañados se encuentran en talleres nacionales a la espera de reparación y traslado a la provincia, precisó la fuente.

Mientras haya combustible disponible, las comunidades afectadas reciben agua mediante pipas en ciclos rotativos. Pero el plan de contingencia ante un corte total ya está trazado.

"Lo hacemos con alternativa: los pozos que están en sitio en los lugares, con los depósitos que tenemos ahí de cisterna, y con la tracción animal el traslado del servicio del agua con envase, con los puntos que tenemos de abastecimiento de agua", explicó Delgado.

Ante este escenario, el delegado de Recursos Hidráulicos en la oriental provincia exhortó a la población a ahorrar y, "entre todos, en todas las comunidades, velar por el buen uso del agua".

Añadió que es necesario "velar por la calidad del agua, el uso de hipoclorito, hervir el agua" para evitar riesgos sanitarios, en un contexto en que la perforación descontrolada de pozos improvisados ya derivó en brotes de hepatitis A en Matanzas.

La situación en Guantánamo se inscribe en una crisis hídrica que afecta a casi tres millones de cubanos sin acceso regular al agua potable cada día, según recientes datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos analizados. El sistema hidráulico nacional opera con apenas 37 % del combustible que necesita.

Esta no es la primera vez que la provincia recurre a soluciones de emergencia ante el colapso energético. Recientemente trascendió que la crisis obligó a Guantánamo a repartir leche sin pasteurizar y a usar triciclos eléctricos para el acopio lácteo.

Y en noviembre de 2025, tras el huracán Melissa, más de 180,000 guantanameros fueron afectados por fallas en el bombeo, con más de 101 comunidades dependiendo de pipas con ciclos de 15 a 20 días.

El colapso de las importaciones de combustible agrava el panorama. En abril de 2026 solo llegó un buque a Cuba cuando el país necesita entre ocho y 10 mensuales. El régimen cubano reconoció haberse quedado sin combustible para generación eléctrica el 14 de mayo.