Díaz-Canel asegura que Cuba mantiene abiertos canales de diálogo con EE.UU.

Miguel Díaz-Canel confirmó que el régimen mantiene un canal de comunicación abierto con Washington, pero advirtió que cualquier negociación debe ser «entre iguales, sin presiones y con respeto a nuestra soberanía».

Sus declaraciones fueron en una entrevista concedida al periodista Roberto Cavada del Grupo de Comunicaciones Corripio de República Dominicana, realizada el 19 de junio en el Palacio de la Revolución y emitida el miércoles por Telesistema.

«Los procesos de diálogo son procesos muy serios, llevan una enorme sensibilidad, porque además está en juego la relación bilateral entre dos naciones y entre dos pueblos, que se asume con mucha responsabilidad. Hay que asumirlos con una ética y uno no se puede dejar provocar por las manipulaciones mediáticas que constantemente están saliendo. Ese es uno de los elementos que hace complejo que el diálogo pueda avanzar», dijo el mandatario.

«Ellos tienen que estar convencidos de que en Cuba hay una unidad ideológica, hay una unidad revolucionaria, hay una unidad de pensamiento y hay una unidad de acción. La Revolución siempre ha demostrado capacidad para transformar, para avanzar, pero siempre con un objetivo bien definido, que es perfeccionar el proceso de construcción socialista, es avanzar hacia el socialismo, es lograr la prosperidad que este país quiera».

En ese espacio de trabajo para la prosperidad, el gobernante comunista ve un espacio de participación para Estados Unidos.

«Ahí hay un espacio, ahí hay un espacio para que entidades norteamericanas, empresarios norteamericanos inviertan. Hay toda la posibilidad de trabajar en temas comunes en materia de cooperación, que los hemos puesto sobre la mesa, que no ha sido el único momento en que eso se ha planteado», aseguró.

Sin embargo, fue categórico al fijar sus condiciones: «No se puede conversar ni negociar bajo presión, y mucho menos condicionando el diálogo a un cambio de nuestro sistema político».

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión bilateral

El miércoles, el vicesecretario de Estado Christopher Landau calificó a Cuba de «Estado fallido» ante la 56.ª Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá y exigió reformas económicas y políticas inmediatas al régimen, mientras la OEA aprobó por consenso una declaración que insta a restaurar la democracia en Cuba.

Días antes, el secretario de Estado Marco Rubio había anunciado nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas vinculadas a GAESA, entre ellas el Banco Financiero Internacional y Almacenes Universales.

Díaz-Canel rechazó de plano que el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional el 18 de junio sea una concesión a la presión estadounidense.

«Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana», dijo.

Sin embargo, el gobernante cubano reconoció que la «situación es de máxima presión» y eso ha acelerado la toma de decisiones en un proceso de debate interno que lleva entre 10 y 15 años.

El mandatario también mostró escepticismo ante las declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien el 18 de junio afirmó que si Cuba tomaba «decisiones inteligentes» habría «una relación mucho mejor».

La respuesta de Díaz-Canel fue directa: «Yo creo que ellos nunca van a entender lo que hacemos ni nunca van a aceptar lo que hacemos, porque ellos aspiran a una Cuba totalmente dependiente de Estados Unidos y totalmente privatizada».

Sobre la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria anunciada por Washington, el gobernante la calificó de «chiste» y señaló que tiene contradicciones.

Cuba aceptó la propuesta por escrito, pero la ayuda no incluye medicamentos ni alimentos y no comenzará a distribuirse hasta después de septiembre. «El bloqueo le ocasiona a Cuba anualmente más de 5,000 millones de afectación. Vienen con 100 millones», ironizó.

En cuanto a la crisis energética que golpea a la isla, Díaz-Canel reconoció la gravedad de los apagones y los atribuyó al bloqueo energético que ha cortado prácticamente todo suministro de combustible.

Destacó que en 2025 Cuba instaló más de 1,000 MW en parques fotovoltaicos, lo que elevó la participación de energías renovables del 3% al 10% de la matriz eléctrica, y advirtió que sin esa inversión «la situación fuera mucho más grave».

El único barco de combustible que llegó a Cuba en los últimos meses fue uno ruso, que permitió apenas 15 días de relativa estabilidad. El sector privado, autorizado a importar combustible, apenas logró introducir 40,000 toneladas, equivalente a un solo barco de los que la isla necesita cada mes.

Díaz-Canel también advirtió que «el peligro de agresión militar de Estados Unidos hacia Cuba está latente», aunque aclaró que la preparación defensiva del país busca disuadir y no agredir.

Cerró con una postura que resume la posición del régimen ante Washington: «Lo que merecen nuestros pueblos es el diálogo y no la confrontación».