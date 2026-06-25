Delcy Rodríguez agradece a Díaz-Canel «por estar siempre junto a Venezuela»

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, agradeció este jueves públicamente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por sus expresiones de solidaridad tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el miércoles 24 de junio, los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

En un mensaje publicado en X, Rodríguez respondió directamente a Díaz-Canel: «En nombre del pueblo de Venezuela agradezco al Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por sus palabras de solidaridad y por estar siempre junto a Venezuela en momentos tan difíciles».

Horas antes, Díaz-Canel había publicado en X sus condolencias y confirmó la participación cubana en las labores de atención: «Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país. El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados».

Publicación de X

En un segundo mensaje publicado horas después, Rodríguez amplió el gesto: «Un abrazo fraterno al pueblo cubano, que una vez más demuestra que la hermandad entre nuestros países está basada en la acción solidaria».

Los sismos que motivaron el intercambio ocurrieron el miércoles a las 18:04 hora local, con magnitudes de 7.1 y 7.5, separados por apenas 39 segundos. El de mayor intensidad es el más poderoso registrado en Venezuela en más de un siglo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que emitió alerta roja máxima y estimó con un 42% de probabilidad entre 10,000 y 100,000 posibles fallecidos.

El balance oficial actualizado este jueves reportó 164 fallecidos y 971 heridos. El estado La Guaira fue declarado zona de desastre, con decenas de edificios colapsados. Rodríguez describió la situación como «una verdadera tragedia» y anunció un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia.

Cuba mantiene miles de colaboradores de salud desplegados en Venezuela —unos 12,930 según datos de julio de 2025— que no fueron completamente repatriados tras la caída de Nicolás Maduro en enero de 2026 y que se sumaron de inmediato a las labores asistenciales. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también expresó respaldo a Venezuela.

El agradecimiento a Díaz-Canel adquiere una dimensión política particular en el contexto actual. Cuba no figuró en el primer mensaje de gratitud de Rodríguez a la comunidad internacional, en el que sí mencionó a Donald Trump, Estados Unidos y otros países. El tuit hacia el gobernante cubano llegó horas después, en respuesta directa a su publicación, lo que apunta a un gesto de reciprocidad diplomática más que a una mención espontánea.

En ese mismo contexto, Estados Unidos desplegó equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles hacia Venezuela, en lo que el secretario de Estado Marco Rubio describió como «una respuesta de todo el gobierno» que será «grande, rápida y efectiva».

Rodríguez también agradeció públicamente a Trump —algo impensable bajo el gobierno de Maduro— y afirmó que «Venezuela nunca olvidará la mano tendida a nuestro pueblo en estas horas tan duras», en una señal más del giro diplomático que atraviesa el país desde que ella asumió la presidencia encargada el 5 de enero de 2026.