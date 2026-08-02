Marco Rubio apuesta por una transición que permita inversiones y genere prosperidad en Venezuela

El secretario de Estado Marco Rubio defendió este sábado la necesidad de avanzar hacia una transición democrática en Venezuela que garantice un marco legal atractivo para la inversión extranjera, en declaraciones recogidas por el Departamento de Estado en su cuenta oficial tras una entrevista en el programa «My View with Lara Trump» de Fox News.

«Es necesario contar con leyes, normas y reglamentos para que los inversionistas de Estados Unidos y de todo el mundo puedan invertir de forma segura y generar prosperidad. En definitiva, es imprescindible una transición», afirmó Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense describió el proceso como un plan de tres fases que Washington diseñó desde que Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y el gobierno venezolano quedó encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La primera fase, explicó Rubio, fue la estabilización: «No queríamos que el país volviera a una guerra civil, una migración masiva, disturbios civiles y demás».

La segunda, en la que considera que Venezuela se encuentra actualmente, es la recuperación económica. La tercera y última es la transición propiamente dicha, con elecciones legítimas a todos los niveles.

Rubio reconoció que el proceso no será rápido. «Sé que no estamos en una era de paciencia y persistencia, pero estas cosas toman tiempo. Se trata de un sistema que ha estado en pie por más de un cuarto de siglo», señaló, en referencia a las profundas raíces del chavismo en el país.

El secretario de Estado también apuntó que el reciente terremoto que sacudió Venezuela añade complejidad a la fase de recuperación.

El 24 de junio de 2026, dos sismos de magnitudes 7,1 y 7,5 golpearon el país, dejando una cifra oficial de más de 5,398 fallecidos y una emergencia nacional declarada por Rodríguez.

En cuanto a la hoja de ruta política, Rubio subrayó que el primer paso hacia las elecciones es la reconciliación nacional entre sectores que llevan décadas enfrentados.

Propuso mirar los modelos de transición de Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética como referencia para Venezuela.

«En algún punto tiene que haber elecciones legítimas en todos los niveles para que la gente sepa que el gobierno que está ahí es el gobierno legítimo elegido por su pueblo», sostuvo.

Las declaraciones llegan en un momento en que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expresaron respaldo condicionado al proceso de diálogo que debía arrancar formalmente este sábado.

Sin embargo, el chavismo, a través de Diosdado Cabello, rechazó en junio que exista negociación con Machado, lo que evidencia las tensiones que persisten en el proceso.

Rubio definió el papel de Washington en todo este proceso con una sola palabra: facilitador. «El papel que el gobierno de los Estados Unidos puede continuar desempeñando es el de facilitador de todo esto», concluyó, en línea con la postura que confirmó públicamente el 20 de julio al anunciar el inicio formal del proceso de transición.