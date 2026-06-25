Confirman los primeros fallecidos tras terremotos de gran magnitud en Venezuela

Venezuela registró este miércoles uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente: un sismo de magnitud 7.1 —posteriormente elevado a 7.5 por el Servicio Geológico de Estados Unidos— sacudió el país a las 6:04 de la tarde hora local, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el estado Carabobo, y dejó edificios derrumbados, escenas de pánico en Caracas y las primeras muertes confirmadas.

Según información difundida por teleSUR, el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, fue uno de los primeros funcionarios en confirmar fallecidos, sin precisar una cifra exacta, e informó sobre el colapso de al menos dos estructuras en Los Palos Grandes, en el este de la capital.

Equipos de rescate lograron extraer de los escombros a 16 personas heridas en esa zona.

Duque advirtió que Los Palos Grandes no es una zona segura ante posibles réplicas y llamó a la población a esperar la evaluación de las infraestructuras antes de regresar a sus viviendas.

El primer sismo fue seguido, apenas 40 segundos después, de una réplica principal de magnitud 7.5, y luego de más de 20 sacudidas adicionales.

El movimiento se originó a 13.2 kilómetros de profundidad y se percibió con fuerza en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y otras ciudades venezolanas, así como en Bogotá, Medellín y otras urbes colombianas.

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Entre los edificios colapsados en Caracas se encuentran el residencial Petunia, de 14 pisos, y el edificio de Bancaribe.

Un testigo, Michael Alicastro, relató haber ayudado a rescatar cinco personas y una mascota del edificio Petunia. En el estado Miranda, más de 90 estructuras resultaron afectadas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó varios derrumbes, describió «situaciones alarmantes» y ordenó el corte del servicio de gas directo a los edificios. «Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas», explicó.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia nacional en un breve discurso televisivo, suspendió las actividades escolares y activó el Sistema de Protección Nacional. Sin ofrecer cifras de muertos, expresó: «Para quienes lamentablemente han sufrido la pérdida de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas».

Varias zonas de Caracas quedaron sin energía eléctrica. Los testimonios de sobrevivientes recogidos por la AFP reflejan el terror vivido. «Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared.

Cayeron cosas del techo. Fue horrible», relató Odalis Escalona, de 54 años. Carmen Guédez, de 69, describió: «Fue subiendo de intensidad. Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo».

El panorama podría ser devastador. Según un reporte de La Nación basado en datos del USGS y agencias internacionales, el Servicio Geológico de Estados Unidos estableció en 44% las probabilidades de que el número de fallecidos supere las 10,000 personas, y estimó pérdidas económicas de entre el 2% y el 20% del PIB venezolano.

Más de 500,000 personas estuvieron expuestas a niveles de sacudimiento severos y unas 117,000 a niveles violentos.

El sismólogo del USGS Paul Earle calificó los terremotos de «devastadores» y advirtió al New York Times que «el número de víctimas mortales podría oscilar entre más de 1.000 y decenas de miles».

Los barrios de Altamira y Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, fueron precisamente las zonas más afectadas por el terremoto de Caracas de 1967, que causó 236 muertos. El sismo de este miércoles es el más potente registrado en Venezuela en décadas.