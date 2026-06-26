Saqueos en La Guaira, Venezuela, en medio de la tragedia: decenas de personas asaltan comercios

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Mientras los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros dejados por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, decenas de personas saquearon este jueves comercios dañados en La Guaira y Catia La Mar, en una escena que refleja la desesperación extrema de una población ya golpeada por años de crisis.

Las imágenes difundidas por EFE mostraron a cientos de personas escalando estructuras colapsadas y atravesando calles fracturadas para ingresar a supermercados, farmacias y otros establecimientos severamente dañados por los sismos.

Entre los productos sustraídos figuraron alimentos, medicamentos, bebidas, televisores, lavadoras y equipos de aire acondicionado.

Una sede de la cadena farmacéutica Farmatodo en Catia La Mar fue una de las más afectadas: sus anaqueles quedaron completamente vacíos tras el ingreso masivo de personas.

Gabriel Aldana, un joven de 18 años residente de Caraballeda, relató a EFE cómo ocurrió el asalto al local donde se encontraba: «De un momento a otro comenzaron a romper una pared que es donde estaban las chucherías (golosinas), refrescos y demás y yo estaba aquí cargando mi teléfono».

Las autoridades respondieron desplegando unidades antimotines y cuerpos policiales por la autopista que conecta La Guaira con Caracas para intentar contener los disturbios.

Sin embargo, testigos señalaron que la presencia oficial de rescatistas era casi inexistente en la zona cero del desastre, lo que agravó la desesperación de los habitantes.

El contexto que rodea los saqueos es devastador: más de 250 edificios colapsaron solo en La Guaira, zonas enteras quedaron sin electricidad y miles de personas pernoctaron en las calles sin techo ni acceso a servicios básicos.

El doble terremoto del miércoles —de magnitudes 7,2 y 7,5, con apenas 39 segundos de diferencia— es el evento sísmico más potente registrado en Venezuela desde 1900, y su escasa profundidad de solo 10 kilómetros amplificó enormemente el impacto destructivo.

El balance oficial asciende a 188 muertos y más de 1,520 heridos, según confirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, con al menos 157 desaparecidos y 200 personas aún atrapadas bajo escombros.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia constitucional y designó a La Guaira como zona de desastre, además de anunciar un fondo de 200 millones de dólares para la atención de la crisis y la reconstrucción de infraestructuras, hospitales y viviendas.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado por daños estructurales, y se han registrado al menos 30 réplicas desde los dos sismos principales.

En medio del caos, también hubo señales de esperanza: en el complejo Mansión Charaima de Caraballeda, tres hermanos fueron rescatados con vida de un edificio de 11 pisos que colapsó parcialmente.

El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una Alerta Roja y estimó con 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas, una proyección que subraya la magnitud potencial de la catástrofe.